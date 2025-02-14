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EUROFER: SKDM hem basitleştirilmeli hem de etkinliği artırılmalı

Cuma, 14 Şubat 2025 11:19:06 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonu ve Fransız Maliye, Ekonomi ve İklim Geçişi Bakanlıkları tarafından 12 Şubat tarihinde Paris’te düzenlenen "İklim için Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması - Küresel iklim eylemini güçlendirmek için karbon kaçağını ele alma" konferansının ardından Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), mekanizmanın basitleştirilmesinin yanı sıra etkinliğinin sağlanması gerektiğini ifade etti. Önlemlere kaynak karıştırma, ihracat ve değer zincirinin son aşamalarındaki ürünlerin dahil edilmesinin önem taşıdığı dile getirildi.

Ancak konferans sırasında komisyon, SKDM’nin önemli yönlerine ilişkin mevzuat önerilerinin ancak gelecek yılın başında sunulacağını açıkladı. EUROFER, Avrupa’da çelik üretimini karbondan arındırmaya yönelik yatırımları güvence altına almak için en çok ihtiyaç duyulan kaynak karıştırmayla mücadelenin şu anda komisyonun gelecek yasa teklifleri planında yer almamasından endişe ediyor.

EUROFER, SKDM’nin etkinliğini sağlamak için acilen mekanizmada bazı iyileştirmeler yapılması gerektiğini ifade etti. Söz konusu iyileştirmeler, kaynak karıştırma riskine yapısal bir çözüm getirilmesi; Avrupa’nın ihracatını korumak ve küresel pazarlarda karbon sızıntısını önlemek üzere bir çözüm sunulması; SKDM kapsamının çelik yoğunluklu son kullanıcı sektör ürünlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesini içeriyor. Birlik, SKDM’nin gerekli iyileştirmeler yapılmadan devreye alınmasının Avrupa çelik sektörünün rekabet gücüne daha fazla zarar vereceğini belirtti.


Etiketler: Avrupa Birliği Görüş Karbonsuzlaşma 

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