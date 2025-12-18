EUROFER: Komisyonun SKDM için önerdiği düzeltmeler çelik sektörünü korumak için yetersiz

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), Avrupa Komisyonunun Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na (SKDM) ilişkin son önerilerinin mekanizmanın etkinliğini zayıflatabilecek bazı yapısal sorunları kabul ettiğini belirtti. Bu sorunlar arasında AB’nin ihracatı, son kullanıcı sektörler ve hile uygulamalarına ilişkin eksikler olduğunu ifade etti.

Tespit tek başına yeterli değil

Ancak EUROFER, yapılan önerilerin karbon kaçağı ve istihdam kaybını önleyebilecek kapsamlı ve kalıcı bir çözüm sunmadığı konusunda uyardı. EUROFER Genel Direktörü Axel Eggert, SKDM’nin eksikliklerinin kabul edilmesinin yalnızca başlangıç olduğunu belirtti. Komisyon tarafından önerilen çözüm yollarının Avrupa çelik sektörünün ihtiyaç duyduğu korumayı sağlamadığını vurguladı. En başından sağlam ve sıkı çözümler getirilmediği takdirde SKDM’nin hem çelik sektörünün karbonsuzlaşmasını destekleyemeyeceğini hem de küresel rekabet gücünü koruyamayacağını ifade etti.

İhracata bağlı karbon kaçağı sorunu çözülmedi

Birlik, komisyonun kademeli bir yaklaşım sergilediğini ve yapısal, uzun vadeli bir çözümden uzak olduğunu savundu. İhracata ilişkin önerilen önlemlerin yalnızca iki yıllık bir dönemi kapsadığını ve AB’nin çelik ihracatının 1/4’inden azına uygulandığını dile getirdi. Ayrıca Geçiş Dönemi Karbonsuzlaşma Fonu’nun finansman yapısına ilişkin belirsizliğin sürdüğünü paylaştı. EUROFER, ihracata bağlı karbon sızıntısını ele alan kapsamlı ve öngörülebilir bir mekanizma oluşturulmadığı takdirde AB’li çelik üreticilerinin küresel pazarlarda rekabet açısından dezavantajlı duruma düşmeye devam edeceği uyarısını yaptı.

Hile risklerine karşı önlemler yetersiz

EUROFER, komisyonun yüksek emisyonlu ürünlerin başka pazarlara kaydırılması gibi riskleri doğru şekilde tespit ettiğini söyledi. Ancak önerilen karşı önlemlerin caydırıcılık açısından zayıf ve yeterince net olmadığını savundu. Mevcut yaklaşımın, güçlü tedbirler getirmek yerine çoğunlukla sorunlar ortaya çıktıktan sonra yapılacak düzeltmelere dayandığını ifade etti. Ayrıca tüketim öncesi hurdanın SKDM girdisi kapsamına alınmasının çelik sektörü açısından istenmeyen sonuçlar doğurabileceğinin altını çizdi.

Nihai mamullerin kapsamı sınırlı

Komisyonun SKDM’nin kapsamına yalnızca sınırlı sayıda nihai mamulü dahil etmesine değinen EUROFER, bu yaklaşımı olumlu bir adım olarak değerlendirmekle birlikte kapsamın sınırlı olmasının çelik değer zinciri genelindeki karbon kaçağı risklerini ele almakta yetersiz kaldığını ve yeni hile fırsatları yaratabileceğini vurguladı.

EUROFER’e göre yapısal ve kapsamlı çözümler olmadan SKDM, sektörün küresel kapasite fazlası, yüksek enerji maliyetleri ve haksız ticaret uygulamaları nedeniyle zaten baskı altında olduğu bir dönemde Avrupalı çelik üreticilerini ve müşterilerini daha da olumsuz etkileme riski taşıdığını kaydetti.