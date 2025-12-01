Avrupalı üreticiler AB-Hindistan serbest ticaret anlaşması sürecinde temkinli olunmasını talep ediyor

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan açıklamaya göre AB-Hindistan serbest ticaret anlaşması (STA) müzakereleri sona yaklaşırken, çelik, ferroalyaj, alüminyum ve seramik sektörlerini temsil eden Avrupalı üreticiler, anlaşma sonuçlandırılmadan önce sektörün karşı karşıya olduğu risklerin dikkate alınması için AB kurumlarına ortak bir uyarıda bulundu.

Sektör temsilcileri, kurallara dayalı açık ticareti ve AB’nin tedarik zincirlerini çeşitlendirme hedeflerini desteklediklerini yinelerken, bu tür anlaşmaların Avrupa sanayisinin zararına olmaması gerektiğinin altını çizdi.

Kapasite fazlası, sübvansiyonlar ve rekabet endişeleri

Açıklamada, anlaşmanın gerekli koruyucu unsurlar olmaksızın yürürlüğe girmesi hâlinde ciddi riskler ortaya çıkacağı vurgulandı. Hindistanlı üreticilerin düşük maliyetli hammaddeye erişimi, devlet destekleri ve ihracat odaklı sanayi politikalarıyla güçlenen rekabet avantajına sahip olduğu; buna karşılık Avrupalı üreticilerin sıkı çevre, iklim ve iş gücü regülasyonlarına tabi olduğu vurgulandı.

EUROFER’e göre bu yapısal asimetri dikkate alınmadan bir anlaşmaya gidilmesi, Avrupa’nın çelik ve metal sektörleri açısından “ciddi piyasa bozulmalarına” ve orta vadede rekabet gücünün kaybedilmesine yol açabilir.

Koalisyon, taleplerinin bir parçası olarak şu noktaların altını çiziyor:

Hindistan’a Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kapsamında herhangi bir muafiyet veya ayrıcalık tanınmamalı: Koalisyon, Hindistan’a özel bir uygulama yapılmasının AB’nin iklim hedeflerini zayıflatacağını ve yükümlülüklerini yerine getiren Avrupalı üreticileri dezavantajlı duruma düşüreceğini belirtiyor.

AB çevre ve iş gücü standartlarına sıkı uyum: Anlaşmanın güçlü sürdürülebilirlik ve sosyal-çalışma hükümleri içermesi gerektiği ifade ediliyor.

Eşit rekabet koşullarının korunması: Koalisyon, Avrupalı üreticilerin karbonsuzlaşma , geri dönüşüm ve yeşil çelik teknolojilerine yaptıkları büyük yatırımların, daha ucuz ve karbon yoğun ithalatın piyasaya girmesi halinde riske gireceğini vurguluyor.

Sanayi, iklim politikası ve Avrupa’nın ekonomik geleceği açısından sonuçlar

Koalisyona göre AB-Hindistan STA’nın sonucu yalnızca ticaret akışlarını değil, Avrupa’nın ağır sanayisinin geleceğini de belirleyecek. Yetersiz koruma hâlinde uzun süredir faaliyet gösteren Avrupa çelik ve metal üreticileri küçülmeye zorlanabilir veya kapanarak istihdam kayıplarına ve sanayi egemenliğinin zayıflamasına yol açabilir; yüksek karbonlu ithalat nedeniyle Avrupalı üreticilerin yıllardır yaptığı çevresel yatırımlar boşa gidebilir; AB’nin “yeşil dönüşüm + rekabetçi sanayi” hedefi pratikte uygulanamaz hâle gelebilir ve üretim Avrupa dışına kayabilir.

Koalisyon, AB yetkililerini çelik, ferroalyaj ve ilgili sektörlerin özel kırılganlıklarını dikkate almasını; ticaret anlaşmalarında karşılıklılık ilkesini korumasını; SKDM ve diğer iklim araçlarının bütünlüğünü sağlamasını; ucuz ve standartlara uymayan ithalatın Avrupa sanayi temelini aşındırmasını engelleyecek düzenlemeler getirmesini talep ediyor.