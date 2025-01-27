EUROFER: SKDM basitleştirilmeli ve acilen devreye sokulmalı

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), karbon sızıntısını önlemek ve son yıllarda açıklanan çelik üretimini karbondan arındırma yatırımlarını desteklemek için 2026 yılında uygulamaya konması planlanan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının (CBAM) acilen devreye alınması gerektiğini belirtti. EUROFER, mekanizmanın geciktirilmesinin veya gerekli iyileştirmeler yapılmadan devreye alınmasının Avrupa çelik sektörünün rekabet gücünü daha da zayıflatacağını ifade etti.

Açıklamaya göre 2005 yılından bu yana AB Emisyon Ticaret Sistemine tabi olan AB’li çelik üreticileri, son dönemde yaklaşık 75€/ton karbon fiyatına maruz kalıyor. Öte yandan bölgede üçüncü ülkelerden karbon maliyeti olmaksızın yıllık 25 milyon mt’un üzerinde çelik ithal ediliyor.

Mekanizmanın sağlam olması gerektiğini belirten EUROFER, acilen mevcut mekanizmanın iyileştirilmesini talep ediyor. Söz konusu iyileştirmeler arasında: Avrupa’nın ihracatını ve rekabet gücünü korumak için yapısal bir çözüm getirilmesi; menşe değiştirme gibi hile yöntemlerine karşı daha katı kuralların uygulanması; SKDM kapsamının çelik kullanan sektörleri kapsayacak şekilde genişletilmesi yer alıyor. EUROFER, “Bu değişiklikler olmadan SKDM ve ücretsiz karbon tahsisatının aşamalı olarak kaldırılması, karbon kaçağına karşı yeterli korumayı sağlayamayacak ve üretimin üçüncü ülkelere kaydırılmasını teşvik ederek hem çelik hem de son kullanıcı sektörleri etkileyecek. Söz konusu değişikliklerin mekanizmanın devreye alınacağı 2026 yılından önce yani bu yıl uygulanması gerekiyor,” ifadelerini kullandı.

Ayrıca birlik, SKDM’nin veriminden ödün vermeden daha basit prosedürler yoluyla operatörler üzerindeki idari yükün minimuma indirilmesi gerektiğini belirtti.