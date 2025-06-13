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EUROFER: Küresel belirsizlik AB’de boru üretimini olumsuz etkilemeye devam ediyor

Cuma, 13 Haziran 2025 12:18:33 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomik ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2025-2026/2025 ikinci çeyrek raporuna göre AB’de çelik üretimi geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyrekte kaydedilen yıllık %2,6 düşüşün ardından %2,8 geriledi.

EUROFER raporuna göre jeopolitik belirsizlikler ve küresel ekonomik görünümün zayıflığı kısa vadede yeni boru hatlarının kurulmasının önüne geçecek. Bununla birlikte inşaat sektöründen gelen talebin zayıflamasıyla boru üretiminin bu sektörden az miktarda destek bulması bekleniyor. Bunun aksine otomotiv ve mühendislik sektörlerinden gelen boru talebi güçlü seyredecek.

EUROFER, AB’de çelik boru üretiminin 2025’te yıllık %0,9, 2026’da ise %1 büyüyeceği tahmininde bulundu.


Etiketler: Boru Borular Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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