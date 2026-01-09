 |  Giriş 
Interpipe Slovakya’daki jeotermal enerji projesi için OCTG boru tedarikini tamamladı

Cuma, 09 Ocak 2026 13:36:29 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı çelik boru ve demir yolu ürünleri üreticisi Interpipe Slovakya’daki bir jeotermal enerji projesi için imzaladığı yeni petrol ve doğal gaz arama ve üretiminde kullanılan boru (OCTG) tedarik sözleşmesini tamamladığını duyurdu.

Interpipe proje kapsamında yaklaşık 1.000 mt dişli ve dikişsiz muhafaza borusu tedarik ettiğini belirtti. Tedarik edilen boruların 7 inç ila 13 3/8 inç arasındaki çapları kapsadığı ve API 5CT standardına uygun olarak üretildiği ifade edildi. Jeotermal sistemin yıllık yaklaşık 175.000 MWh temiz enerji sağlaması bekleniyor.

Interpipe OCTG Satış Müdürü Bartłomiej Kania’ya göre jeotermal enerji güçlü teknik potansiyeli sayesinde Avrupa’nın enerji dönüşümünde giderek daha merkezi bir unsur haline geliyor. Şirket yetkilisi, Interpipe’ın jeotermal kullanım için özel olarak tasarlanmış birinci kalite bağlantılar da dahil olmak üzere kapsamlı bir dikişsiz OCTG ürün portföyü sunduğunu ifade etti.


Etiketler: Boru Borular Slovakya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

