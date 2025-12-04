Metinvest’in ArcelorMittal Tubular Products lasi devralımına resmi onay geldi

Avrupa Komisyonu, Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest’in ArcelorMittal Tubular Products Iasi S.A.’yı (AMTP Iasi) devralmasına onay verdiğini duyurdu. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Metinvest devralım için bu yılın Ekim ayında başvuruda bulunmuştu.
Boru segmentinde rekabet riski yok
Anlaşmayla birlikte Metinvest, Romanya merkezli küçük çaplı karbon çelik boru üreticisi AMTP lasi’nin tam kontrolünü almış oldu. Komisyon, şirketlerin ilgili ürün segmentlerindeki pazar payını inceledikten sonra devralımın rekabeti önemli ölçüde engellemeyeceği sonucuna vardığını bildirdi.