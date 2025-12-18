Metinvest Romanya’daki AMTP Iasi tesisinin satın alımını tamamladı

Ukraynalı çelik ve madencilik grubu Metinvest’e göre şirket Romanya’nın Iasi şehrinde bulunan ArcelorMittal Tubular Products Iasi (AMTP) tesisinin satın alım sürecini 16 Aralık’ta tamamlayarak Romanya’daki ilk üretim tesisini bünyesine kattı. Grup söz konusu tesisin 2026 yılında Metinvest’in üretim ve organizasyonel yapısına entegre edilmesinin planlandığını belirtti.

Metinvest, satın alınan tesisin inşaat, makine imalatı, altyapı ve tarım gibi son kullanıcı sektörlere yönelik kaynaklı yapısal borular ürettiğini açıkladı. Tesisin azami yıllık üretim kapasitesi 240.000 mt seviyesinde bulunuyor. Iasi tesisinde beş boru hattı, iki kesme hattı ve iki kaplama hattı yer alırken, bu yapılandırma farklı boru ürünleri için esnek üretim imkanı sağlıyor.

Satın alma sürecine ilişkin görüşmeler SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere bu yılın Ekim ayında başlamıştı. İşlemin tamamlanabilmesi için gereken Avrupa Komisyonu onayı ise 24 Kasım’da alındı.

Sürece ilişkin değerlendirmede bulunan Metinvest Grubu CEO’su Oleksandr Myronenko, Romanya’daki tesisin Zaporijiya şehrine yaklaşık 600 km mesafede bulunmasının Zaporizhstal tarafından üretilen yıllık 180.000 mt’a kadar sıcak rulo sacın Iasi tesisine kolayca tedarik edilmesine olanak sağlayacağını ve bunun da düzenli sipariş akışını destekleyeceğini ifade etti.