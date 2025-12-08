 |  Giriş 
EUROFER: AB’de boru üretimi 2025’in ikinci çeyreğinde %0,2 geriledi, talebe yönelik beklentiler olumsuz

Pazartesi, 08 Aralık 2025 14:03:52 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomik ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2025-2026/2025 dördüncü çeyrek raporuna göre AB’de çelik boru üretimi 2025’in ikinci çeyreğinde bir önceki çeyrekte kaydedilen yıllık %2,9 düşüşün ardından %0,2 geriledi.

Raporda inşaat sektöründen gelen çelik boru talebinin biraz zayıflaması ve büyümeye orta seviyede destek vermesi beklendiği ifade edilirken, otomotiv ve mühendislik sektörlerinden gelen talebin nispeten daha güçlü kalacağı öngörülüyor. EUROFER AB’nin enerji ihtiyaçları için sıvı doğal gaz taşımacılığına yönelip boru hatları üzerinden doğal gaz teminini azalttığı için talebin uzun vadede baskı altında kalmasını bekliyor.

EUROFER, AB’de 2025’e yönelik çelik boru üretimi tahmini %0,1’den %0,5 büyümeye çekerken, 2026’da %0,7 büyüme öngörülüyor.


