Tubacex küresel enerji projeleri için 26 milyon €’luk deniz altı kontrol borusu siparişleri aldı

İspanya merkezli paslanmaz dikişsiz boru üreticisi Tubacex, toplam değeri 26 milyon € olan üç adet deniz altı kontrol borusu tedarik sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Bu sayede deniz aşırı petrol ve doğal gaz segmentinde sipariş defterinin rekor seviyeye ulaştığını bildirdi.

Üç küresel müşteri tarafından verilen siparişlerin Meksika Körfezi, Brezilya, Avrupa-Akdeniz bölgesi, Avustralya ve Afrika’da yer alan geliştirme sahalarındaki projelerde kullanılacağı ifade edildi. Böylelikle Tubacex’in, tedarik bölgelerini çeşitlendirme ve deniz aşırı pazarlardaki konumunu daha da güçlendirme stratejisini desteklemesinin beklendiği paylaşıldı.

Deniz altı sistemlerde kritik rol

Söz konusu boru hatlarının, deniz aşırı petrol ve doğal gaz altyapısının temel bileşenleri arasında yer aldığı, aynı zamanda yüzeydeki tesisleri ve denizin altındaki ekipmanlarını birbirine bağladığı dile getirildi. Bu hatların, valflerin çalıştırılması, boru hatlarının korunması ve uzaktan izleme faaliyetlerinin yürütülmesi için kullanılan hidrolik sıvıları, kimyasalları ve kontrol sinyallerini taşıdığı vurgulandı.

Deniz altı operasyonlarının “sinir sistemi” olarak da tanımlanan kontrol borusu hatlarının aynı zamanda deniz aşırı ortamlarda operasyonel güvenliği, istikrarı ve kesintisiz üretimi sağladığının altı çizildi.