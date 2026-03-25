Benteler Almanya’da 17 milyon € yatırımla boru üretim kapasitesini %15 artıracak

Avusturya merkezli Benteler Group, Almanya’nın Paderborn kentinde bulunan Schloß Neuhaus tesisinde boru üretim kapasitesini artırmak amacıyla 17 milyon € yatırım yapacağını duyurdu

Söz konusu yatırımın, şirketin Steel/Tube birimini güçlendirme ve Avrupa’nın önde gelen dikişsiz ve kaynaklı çelik boru üreticileri arasındaki konumunu pekiştirme stratejisinin bir parçasını oluşturduğu aktarıldı.

Otomotiv talebine yanıt için kapasite artışı

Yatırımın tamamlanmasıyla tesisin üretim kapasitesinin yaklaşık %15 artırılmasının hedeflendiği ve Benteler’in bu adımla özellikle otomotiv sektöründen gelen talepteki artışa daha hızlı ve etkin şekilde yanıt vermesinin beklendiği dile getirildi.

Proje kapsamında hava yastığı tüpleri ve rotor milleri gibi uygulamalarda kullanılan dikişsiz ve soğuk çekilmiş borulara odaklanılacağı ifade edildi.

Yeni üretim hattı ve ekipman modernizasyonu

Yatırım kapsamında çekme borular için yeni bir üretim hattının kurulacağı ve söz konusu hattta çekme hazırlık ekipmanları, çekme tezgâhı ve ilave tavlama kapasitesinin yer alacağı paylaşıldı. Projenin ayrıca kalite kontrol, muhafaza ve ambalajlama süreçlerindeki iyileştirmelerin yanı sıra doğrultma, test ve kesim faaliyetleri için entegre sistemler içerdiği de vurgulandı. Çekme tezgâhının Mayıs sonuna kadar devreye alınması planlanırken, kısa boru kesim kapasitesinin de artırılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Schloß Neuhaus tesisinin boru üretim kapasitesi yıllık yaklaşık 160.000 mt seviyesinde yer alırken, tesiste günlük yaklaşık 250.000 adet boru üretiliyor ve dünya genelindeki müşterilere sevk ediyor.

Almanya operasyonlarına yatırım sürüyor

Benteler, Paderborn bölgesindeki operasyonlara yatırım yapmaya devam ettiğini ifade etti. Şirket 2022 yılından bu yana yıllık 30 milyon €’nun üzerinde yatırım gerçekleştirirken, 2026 yılında toplam yatırım tutarının 50 milyon €’yu aşmasının beklendiği bildirildi.