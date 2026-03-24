EUROFER: AB boru sektöründe üretim artış göstermeye başladı, 2026 ve 2027 için toparlanma beklentileri sınırlı

Salı, 24 Mart 2026 10:05:53 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomik ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2026-2027/2026 birinci çeyrek raporuna göre AB’de çelik boru üretimi altı çeyrek boyunca düşüş gösterdikten sonra 2025’in üçüncü çeyreğinde %3,8 artış kaydetti.

EUROFER sektörün 2021 yılında pandemi sonrası toparlanmadan faydalandığını ancak bu ivmenin 2022 yılının ikinci yarısında savaş kaynaklı faktörler ve tedarik zinciri kısıtları nedeniyle ani şekilde kesintiye uğradığını belirtti. 2022 yazındaki enerji şokunun ardından enerji fiyatlarına ilişkin belirsizlik, küresel büyüme beklentilerindeki zayıflama ve sınırlı talep nedeniyle gaz ve petrol fiyatlarında düşüşler görülmesine rağmen son üç yıldır devam etti. Bu durum, daha geniş ekonomik belirsizliklerle birlikte AB genelindeki boru hattı projeleri de dahil olmak üzere sektördeki yatırımlar üzerinde önemli baskı oluşturdu.

2023 yılında AB çelik boru sektöründe üretim %1,4 oranında hafif düşüş gösterirken, 2024 yılında düşüş %2,4 ile daha da belirginleşti. 2025 yılı için %0,2 oranında sınırlı bir toparlanma öngörülürken, 2026’da %0,8 ve 2027’de %1,5 oranlarında ılımlı artışlar bekleniyor. EUROFER daha uzun vadede ise AB’nin sıvılaştırılmış doğal gaz kullanımına yönelmeye devam ederek boru hattı gazına olan bağımlılığını azaltması nedeniyle petrol ve doğal gaz sektöründen çelik boru talebinin sınırlı kalmasını bekliyor.


