Padana Tubi & Profilati Acciaio’nun çoğunluk hissesi Attestor’a satılıyor

İtalya merkezli kaynaklı boru üreticisi Padana Tubi & Profilati Acciaio’nun kurucusu Alfieri ailesi, şirketin çoğunluk hissesinin yatırım şirketi Attestor’a satılması için anlaşma imzaladı. Yetkili otoritelerin onayına bağlı olarak önümüzdeki aylarda tamamlanması beklenen işlem, halihazırda teknolojik yenilik ve uluslararası genişleme sürecini başlatmış olan şirket için yeni bir büyüme döneminin başlangıcını temsil ediyor.

Açıklamada, Attestor’un “zaman içinde oluşturulan yapıyı gerçekten takdir eden, girişimcilik kültürünü ve çalışma biçimini koruyan ve şirketin büyüme ile gelişiminin bir sonraki aşamasını desteklemeye kararlı bir ortak” olması nedeniyle tercih edildiği belirtildi.

Alfieri ailesinin önemli bir hissedar olarak kalmaya devam edeceği ve şirketin pazara yaklaşımında stratejik yönün korunması, kurumsal değerinin sürdürülmesi ve tutarlılığın sağlanması amacıyla yönetim kurulunda aktif rol üstleneceği ifade edildi.