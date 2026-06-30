EUROFER: İnşaat sektörü 2026 yılında AB’nin çelik talebi için başlıca destek unsuru olmayı sürdürecek

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2026-2027/2026 ikinci çeyrek raporuna göre inşaat sektörünün altyapı harcamaları, NextGenerationEU kapsamında sağlanan fonlar ve parasal gevşemenin gecikmeli etkilerinden destek alarak 2026 yılında AB çelik talebi için başlıca direnç kaynağı olmayı sürdürmesi bekleniyor.

EUROFER, AB’nin en büyük çelik tüketen sektörü olan inşaatın görünür çelik tüketiminin %37’sini oluşturduğunu belirtti. Sektör 2024 yılında %3,3 daralmasının ardından, AB ve ulusal düzeydeki kamu inşaat destek programlarının etkisiyle 2025 yılında sınırlı bir toparlanma kaydederek %1,3 büyüdü.

EUROFER’e göre inşaat üretimi 2025 yılında üst üste üç çeyrek artış gösterirken, üçüncü çeyrekte yıllık %2 ve dördüncü çeyrekte %3,1 yükseldi. Birlik, söz konusu büyümenin özellikle otomotiv üretiminin zayıf seyrini sürdürdüğü bir ortamda çelik kullanan sektörlerden gelen genel talebe önemli destek sağladığını ifade etti.

EUROFER ileriye dönük olarak tekrarlayan enflasyonist baskılarla bağlantılı yüksek faiz oranlarına rağmen AB’de inşaat üretiminin 2026 yılında %1,5 artmasını bekliyor. 2027 yılında ise konut talebindeki toparlanma ve altyapı harcamalarındaki ilave artışın desteğiyle inşaat üretiminin %2,9 büyümesi öngörülüyor.