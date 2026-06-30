 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > EUROFER:...

EUROFER: İnşaat sektörü 2026 yılında AB’nin çelik talebi için başlıca destek unsuru olmayı sürdürecek

Salı, 30 Haziran 2026 16:28:41 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2026-2027/2026 ikinci çeyrek raporuna göre inşaat sektörünün altyapı harcamaları, NextGenerationEU kapsamında sağlanan fonlar ve parasal gevşemenin gecikmeli etkilerinden destek alarak 2026 yılında AB çelik talebi için başlıca direnç kaynağı olmayı sürdürmesi bekleniyor.

EUROFER, AB’nin en büyük çelik tüketen sektörü olan inşaatın görünür çelik tüketiminin %37’sini oluşturduğunu belirtti. Sektör 2024 yılında %3,3 daralmasının ardından, AB ve ulusal düzeydeki kamu inşaat destek programlarının etkisiyle 2025 yılında sınırlı bir toparlanma kaydederek %1,3 büyüdü.

EUROFER’e göre inşaat üretimi 2025 yılında üst üste üç çeyrek artış gösterirken, üçüncü çeyrekte yıllık %2 ve dördüncü çeyrekte %3,1 yükseldi. Birlik, söz konusu büyümenin özellikle otomotiv üretiminin zayıf seyrini sürdürdüğü bir ortamda çelik kullanan sektörlerden gelen genel talebe önemli destek sağladığını ifade etti.

EUROFER ileriye dönük olarak tekrarlayan enflasyonist baskılarla bağlantılı yüksek faiz oranlarına rağmen AB’de inşaat üretiminin 2026 yılında %1,5 artmasını bekliyor. 2027 yılında ise konut talebindeki toparlanma ve altyapı harcamalarındaki ilave artışın desteğiyle inşaat üretiminin %2,9 büyümesi öngörülüyor.


Etiketler: Avrupa Birliği İnşaat 

Benzer Haber ve Analizler

Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi 2026’nın Nisan ayında %0,6 artış kaydetti

22 Haz | Çelik Haberler

Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi 2026’nın Şubat ayında %0,2 geriledi

22 Nis | Çelik Haberler

Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi 2026’nın Ocak ayında %0,1 düştü

24 Mar | Çelik Haberler

EUROFER: AB inşaat sektörü 2025’in üçüncü çeyreğinde büyüme kaydetti, beklentiler halen temkinli

23 Mar | Çelik Haberler

Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi 2025’in Aralık ayında %0,9 arttı

23 Şub | Çelik Haberler

Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi 2025’in Kasım ayında %1,1 düştü

23 Oca | Çelik Haberler

Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi 2025’in Kasım ayında %0,9 arttı

23 Ara | Çelik Haberler

EUROFER: AB inşaat sektöründe üretim 2025’in ikinci çeyreğinde biraz toparlandı, konut yatırımları halen zayıf

05 Ara | Çelik Haberler

Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi 2025’in Eylül ayında %0,5 düştü

24 Kas | Çelik Haberler

Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi 2025’in Ağustos ayında %0,1 geriledi

23 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis