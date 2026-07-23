Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi 2026'nın Mayıs ayında %0,4 arttı

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi bu yılın Mayıs ayında Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %0,3 ve yıllık %1,8 artış gösterdi. Nisan ayında üretim aylık %0,5 yükselmişti.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık %0,4 ve yıllık %1,2 arttı. Üretim bir önceki ay aylık %0,1 artış göstermişti.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Mayıs ayında aylık %0,4 ve 2025'in aynı ayına kıyasla %5,2 düşüş kaydederken, kamu inşaatları aylık %1,3 düştü ve yıllık %2,3 arttı. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık %0,7 ve yıllık %6,6 düşüş gösterirken, kamu inşaatları da aylık %0,5 düşüş ve yıllık %3,5 artış kaydetti.

Nisan ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın Mayıs ayında inşaat üretimi Avusturya'da %3,3, Hollanda'da %2 ve Fransa'da %1,3 artarken, Macaristan'da %6,4, İspanya'da %2,8 ve Slovenya'da %1,9 azaldı.

Geçtiğimiz yılın Mayıs ayı ile karşılaştırıldığında ise inşaat üretimi Slovenya'da %19,2, Slovakya'da %10 ve Finlandiya'da %9,4 artarken, İspanya'da %10, Macaristan'da %6,7 ve Fransa'da %0,7 düşüş gösterdi.