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Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi 2026'nın Mayıs ayında %0,4 arttı

Perşembe, 23 Temmuz 2026 13:57:04 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi bu yılın Mayıs ayında Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %0,3 ve yıllık %1,8 artış gösterdi. Nisan ayında üretim aylık %0,5 yükselmişti.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık %0,4 ve yıllık %1,2 arttı. Üretim bir önceki ay aylık %0,1 artış göstermişti.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Mayıs ayında aylık %0,4 ve 2025'in aynı ayına kıyasla %5,2 düşüş kaydederken, kamu inşaatları aylık %1,3 düştü ve yıllık %2,3 arttı. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık %0,7 ve yıllık %6,6 düşüş gösterirken, kamu inşaatları da aylık %0,5 düşüş ve yıllık %3,5 artış kaydetti.

Nisan ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın Mayıs ayında inşaat üretimi Avusturya'da %3,3, Hollanda'da %2 ve Fransa'da %1,3 artarken, Macaristan'da %6,4, İspanya'da %2,8 ve Slovenya'da %1,9 azaldı.

Geçtiğimiz yılın Mayıs ayı ile karşılaştırıldığında ise inşaat üretimi Slovenya'da %19,2, Slovakya'da %10 ve Finlandiya'da %9,4 artarken, İspanya'da %10, Macaristan'da %6,7 ve Fransa'da %0,7 düşüş gösterdi.

DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.


Etiketler: Avrupa Birliği İnşaat Üretim 

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