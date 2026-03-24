Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi 2026’nın Ocak ayında %0,1 düştü

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi bu yılın Ocak ayında Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %0,9 ve yıllık %2 düşüş gösterdi. Aralık ayında üretim aylık %1 yükselmişti.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık %0,1 ve yıllık %1,9 geriledi. Üretim bir önceki ay aylık %0,7 artmıştı.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Ocak ayında aylık %3,8 ve 2025’in aynı ayına kıyasla %8,4 düşüş kaydederken, kamu inşaatları aylık %4,5 ve yıllık %4,6 düştü. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık %3 ve yıllık %8,9 düşüş gösterirken, kamu inşaatları da aylık %4,4 ve yıllık %4,2 düşüş kaydetti.

Aralık ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın Ocak ayında inşaat üretimi Almanya’da %2,9, Hollanda’da %0,4 ve Danimarka’da %0,2 artarken, Polonya’da %9, Macaristan’da %8,8 ve Slovakya’da %5,4 azaldı.

Geçtiğimiz yılın Ocak ayı ile karşılaştırıldığında ise inşaat üretimi Slovenya’da %11,6, Bulgaristan’da %4 ve Danimarka’da %3,3 artarken, Polonya’da %11, İspanya’da %9,9 ve Macaristan’da %9,5 düşüş gösterdi.