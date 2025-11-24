Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi 2025’in Eylül ayında %0,5 düştü

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Eylül ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık bazda değişmedi ve yıllık bazda %0,5 arttı. Ağustos ayında üretim aylık %0,8 düşmüştü.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık %0,5 ve yıllık %0,3 düşüş gösterdi. Üretim bir önceki ayda aylık %0,2 gerilemişti.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Eylül ayında aylık %0,7 ve yıllık %2,5 düşüş gösterirken, kamu inşaatları aylık %1,5 ve yıllık %2,6 arttı. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık %1,3 ve yıllık %4,1 düşüş gösterirken, kamu inşaatları da aylık %0,2 ve yıllık %2 yükseldi.

Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın Eylül ayında inşaat üretimi Macaristan’da %16,3, Romanya’da %7,7 ve Slovenya’da %5 artarken, Çek Cumhuriyeti’nde %3,3, İspanya’da %1,5 ve Fransa’da %1,3 azaldı.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayı ile karşılaştırıldığında ise inşaat üretimi Slovenya’da %25,7, Slovakya’da %18,7 ve Macaristan’da %15,1 artarken, İspanya’da %4,8, Avusturya’da %3,1 ve Almanya’da %2,2 düşüş gösterdi.