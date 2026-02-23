 |  Giriş 
Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi 2025’in Aralık ayında %0,9 arttı

Pazartesi, 23 Şubat 2026 14:55:50 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre geçtiğimiz yılın Aralık ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %0,8 artış kaydetti ve yıllık bazda değişmedi. Kasım ayında üretim aylık %1,5 düşmüştü.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık %0,9 arttı ve yıllık %0,9 düştü. Üretim bir önceki ay aylık %1,5 düşüş kaydetmişti.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Aralık ayında aylık %1,2 artış ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %0,7 düşüş kaydederken, kamu inşaatları aylık %3,9 ve yıllık %0,9 artış gösterdi. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık %0,9 artış ve yıllık %3,3 düşüş kaydederken, kamu inşaatları da aylık bazda %2,3 ve yıllık %1,6 yükseldi.

Kasım ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın Aralık ayında inşaat üretimi Macaristan’da %6,6, Polonya’da %5,1 ve Slovakya’da %4 artarken, Avusturya’da %9,2, Slovenya’da %3,2 ve Bulgaristan’da %2,3 azaldı.

Bir önceki yılın Aralık ayı ile karşılaştırıldığında ise, inşaat üretimi Slovakya’da %11,6, Slovenya’da %10,2 ve Finlandiya’da %6,6 artarken, Avusturya’da %12,3, Belçika’da %4,3 ve İspanya’da %3,9 düşüş gösterdi.


