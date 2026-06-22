Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi 2026’nın Nisan ayında %0,6 artış kaydetti

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi bu yılın Nisan ayında Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %0,8 ve yıllık %1,5 artış gösterdi. Mart ayında üretim aylık %2,1 yükselmişti.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık %0,6 ve yıllık %0,9 arttı. Üretim bir önceki ay aylık %1,7 artış göstermişti.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Nisan ayında aylık %0,3 ve 2025’in aynı ayına kıyasla %3,2 düşüş kaydederken, kamu inşaatları aylık %1,2 ve yıllık %4,1 arttı. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık %0,1 ve yıllık %5,2 düşüş gösterirken, kamu inşaatları da aylık %0,8 ve yıllık %4,4 artış kaydetti.

Mart ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın Nisan ayında inşaat üretimi Romanya’da %10,3, Macaristan’da %6,9 ve Slovenya’da %3,6 artarken, Slovakya’da %6,7, Hollanda’da %2,2 ve Belçika’da %1,6 azaldı.

Geçtiğimiz yılın Nisan ayı ile karşılaştırıldığında ise inşaat üretimi Slovenya’da %31,6, Romanya’da %23,8 ve Slovakya’da %14,5 artarken, Belçika’da %3,8, Hollanda’da %3,3 ve Fransa’da %2,9 düşüş gösterdi.