Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi 2025’in Kasım ayında %0,9 arttı

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Kasım ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %0,8 ve yıllık %1,3 arttı. Ağustos ayında üretim aylık %0,1 düşmüştü.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık %0,9 ve yıllık %0,5 artış gösterdi. Üretim bir önceki ayda aylık %0,6 gerilemişti.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Kasım ayında aylık %0,7 artış ve yıllık %0,9 düşüş gösterirken, kamu inşaatları aylık %1,4 ve yıllık %3,1 arttı. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık %0,3 artış ve yıllık %2,6 düşüş gösterirken, kamu inşaatları da aylık %1,7 ve yıllık %3,3 yükseldi.

Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın Kasım ayında inşaat üretimi Slovenya’da %6, Almanya’da %3,3 ve Portekiz’de %3,1 artarken, Slovakya %3,7, Macaristan’da %2 ve Romanya’da %1,9 azaldı.

Geçtiğimiz yılın Kasım ayı ile karşılaştırıldığında ise inşaat üretimi Slovenya’da %36, Romanya’da %13,9 ve Macaristan’da %9,7 artarken, İspanya’da %3,6, Avusturya’da %2, Fransa’da %1,3 ve Belçika’da %0,5 düşüş gösterdi.