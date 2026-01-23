Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi 2025’in Kasım ayında %1,1 düştü

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre bu yılın Kasım ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %1,1 ve yıllık %0,4 düştü. Ağustos ayında üretim aylık %1,4 artmıştı.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık %1,1 ve yıllık %0,8 düşüş gösterdi. Üretim bir önceki ayda aylık %1,7 yükselmişti.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Kasım ayında aylık %1,1 ve yıllık %1,5 düşüş gösterirken, kamu inşaatları aylık %2,5 ve yıllık %1,2 geriledi. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık %1,2 ve yıllık %3,5 düşüş gösterirken, kamu inşaatları da aylık %1,6 düşüş ve yıllık %0,4 artış kaydetti.

Ağustos ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın Kasım ayında inşaat üretimi Slovakya’da %3,5, Finlandiya’da %2,3 ve Bulgaristan’da %1,5 artarken, Macaristan’da %7,3, Slovenya’da %6,2 ve Romanya’da %5,8 azaldı.

Geçtiğimiz yılın Kasım ayı ile karşılaştırıldığında ise inşaat üretimi Finlandiya’da %14,5, Slovenya’da %12,2 ve Çek Cumhuriyeti’nde %6,2 artarken, Belçika ve Avusturya’da %4,9, Fransa’da %4,5 ve Macaristan’da %3,5 düşüş gösterdi.