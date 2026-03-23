Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > EUROFER:...

EUROFER: AB inşaat sektörü 2025’in üçüncü çeyreğinde büyüme kaydetti, beklentiler halen temkinli

Pazartesi, 23 Mart 2026 11:23:05 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomik ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2026-2027/2026 birinci çeyrek raporuna göre 2025’in üçüncü çeyreğinde AB inşaat sektöründe üretim önceki çeyrekte görülen %0,6’lık artışın ardından yıllık %1,6 büyüme kaydetti.

Faiz oranlarına son derece bağlı olan konut yatırımları üçüncü çeyrekte yaklaşık üç yıl süren aşağı yönlü trendin ardından %0,3’lük hafif toparlanma gösterdi. Kamu inşaatlarına yönelik yatırımlar ise %2,7 yükseldi.

EUROFER’e göre inşaat sektörüne yönelik güven Mart 2022’den bu yana negatif bölgede kalmaya devam ederken, 2025’in Ocak ayından itibaren alınan son veriler beklentilerde kademeli bir iyileşmeye işaret ediyor. AB üye ülkeleri arasında farklılıklar görülmesine rağmen 2023 yılında %1,4 büyüme ile görece dirençli bir performans sergileyen sektör, 2024 yılında % 1,6 oranında daralma kaydetmişti.

İleriye dönük olarak özellikle yılın ilk yarısındaki zayıf konut talebi nedeniyle 2025 yılının tamamında büyümenin %0,7 ile sınırlı kalması bekleniyor. Ancak para politikasında gevşeme ve AB genelinde inşaat sektörüne yönelik artan kamu desteğinin etkisiyle 2026’da %2,4 ve 2027’de %2,8 ile daha güçlü bir toparlanma öngörülüyor.


