EUROFER: AB inşaat sektöründe üretim 2025’in ikinci çeyreğinde biraz toparlandı, konut yatırımları halen zayıf

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomik ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2025-2026/2025 dördüncü çeyrek raporuna göre 2025’in ikinci çeyreğinde AB inşaat sektöründe üretim hafifçe toparlanarak %0,1 artış kaydetti.

Faiz oranlarına son derece bağlı olan konut yatırımları ikinci çeyrekte %1,5 gerileyerek arka arkaya on birinci defa düşüş kaydederken, kamu inşaatı sektörüne yapılan yatırımlar %2,9 yükseldi.

Düşük faiz oranlarının olumlu etkilerinin ortaya çıkmasının zaman alması nedeniyle sektördeki belirsizliğin 2026’nın ilk yarısı boyunca devam etmesi bekleniyor. İlave mali rahatlama olasılığı tamamen göz ardı edilmese de bunun gerçekleşmesi büyük ölçüde önümüzdeki aylarda fiyatların nasıl seyredeceğine bağlı olacak. EUROFER’e göre sektörün ne kadar kırılgan olduğu ikinci çeyrekte üst üste beşinci kez zayıf yıllık sonuçlar gösteren inşaat yatırımı verilerinde de açıkça görülüyor.

2025 yılının tamamı için konut talebindeki kalıcı zayıflık nedeniyle sektörün yalnızca %0,1 ile sınırlı bir büyüme kaydetmesi öngörülüyor. 2026’da ise mali rahatlamanın beklenen etkileriyle %2,2 ile daha güçlü bir toparlanma olacağı tahmin ediliyor.