Avro bölgesinde inşaat sektörü üretimi 2026’nın Şubat ayında %0,2 geriledi

Avrupa Birliği İstatistik Bürosu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi bu yılın Şubat ayında Avrupa Birliği üye ülkelerinde (AB-27) aylık %0,1 artış ve yıllık %2 düşüş gösterdi. Ocak ayında üretim aylık %2,1 gerilemişti.

Söz konusu ayda mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat sektörü üretimi avro bölgesinde ise aylık %0,2 ve yıllık %1,9 düştü. Üretim bir önceki ay aylık %1,3 düşüş göstermişti.

AB-27 bölgesinde bina inşaatları Şubat ayında aylık %0,7 artış ve 2025’in aynı ayına kıyasla %7,2 düşüş kaydederken, kamu inşaatları aylık %0,5 arttı ve yıllık %2,7 düştü. Aynı ayda avro bölgesinde bina inşaatları aylık %0,2 artış ve yıllık %8,1 düşüş gösterirken, kamu inşaatları da aylık %0,2 artış ve yıllık %1,9 düşüş kaydetti.

Ocak ayı ile karşılaştırıldığında bu yılın Şubat ayında inşaat üretimi Romanya’da %8,7, Slovenya’da %5,5 ve Slovakya’da %5,4 artarken, Polonya’da %3,7, Belçika ve Fransa’da %1,4 ve Almanya’da %1,2 azaldı.

Geçtiğimiz yılın Şubat ayı ile karşılaştırıldığında ise inşaat üretimi Slovenya’da %24,1, Romanya’da %15,6 ve Slovakya’da %8,2 artarken, Polonya’da %13,7, İspanya’da %10,2 ve Fransa’da %3,5 düşüş gösterdi.