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EUROFER çelik koruma önlemlerinin uzatılmasını destekliyor

Perşembe, 09 Haziran 2022 11:40:55 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), AB çelik piyasasının istikrarını sağlarken sorunsuz tedarik akışını garantiye alan çelik koruma önlemlerinin süresinin uzatılmasına yönelik kararı desteklediğini açıkladı.

EUROFER Genel Müdürü Axel Eggert, “Bu karar AB çelik piyasasına istikrar getirirken, yabancı ülkelerden yapılan aşırı ve piyasayı bozan çelik ithalatını önlüyor,” dedi.

Vergiye tabi kota hacimlerindeki artışın %3’ten %4’e yükseltilmesi, kota seviyelerini henüz pandemiden toparlanmamış talebin çok üzerine çıkardı. Eggert, “Şimdi bu fark daha da artacak. Ancak ekonomik olarak böyle bir artışa ihtiyaç yok,” şeklinde konuştu.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Avrupa Komisyonu AB’nin 26 çelik ürün kategorisini kapsayan koruma önlemlerinin 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatmış, 1 Temmuz 2022-30 Haziran 2023 ve 1 Temmuz 2023–30 Haziran 2024 dönemi için vergiye tabi kota hacimlerini %4 oranında artırmıştı.


Etiketler: Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 

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