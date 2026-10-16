 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > AB...

AB Çin'den ithal filmaşine uygulanan vergi için dönem sonu incelemesi başlattı

Cuma, 16 Ekim 2026 11:18:57 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonu, Çin'den ithal filmaşine uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını açıkladı.

Söz konusu incelemenin, EUROFER'in verginin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceği gerekçesiyle 30 Haziran tarihinde yaptığı başvuru üzerine başlatıldığı öğrenildi. İnceleme, 1 Temmuz 2025 ve 30 Haziran 2026 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak ve 12 ay içerisinde tamamlanacak.

Mevcut antidamping vergileri Valin Group için %7,9 ve diğer tüm Çinli şirketler için %24 oranlarında yer alıyor.

Söz konusu vergiye tabi ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli'nde 7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50 ve 7227 90 95 kodları altında kayıtlı bulunuyor.

Etiketler: Filmaşin Uzun Ürünler Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Filmaşin-Kangal Demir

Çap 6 - 16 mm
  TS708/S420/B420C/B420B
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

Filmaşin-Kangal Demir

Çap 5,5 - 28 mm
  EN 10016-2 AISI1006/1008/1010/1012/1015/1017
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

Filmaşin-Kangal Demir

Çap 10 - 20 mm
 
Tedarikçi AKIN DEMİR
Teklifi Gör

Benzer Haber ve Analizler

AB'nin bazı çelik ithalat kotalarında kullanım %99'a ulaştı

11 Eyl | Çelik Haberler

Yeni kota döneminin ilk 15 gününde bazı AB çelik kotaları tükenmeye yaklaştı

16 Tem | Çelik Haberler

Türkiye yeni AB kota döneminin ilk günlerinde çok sayıda çelik ithalat kotasını aştı

03 Tem | Çelik Haberler

İkinci çeyrek sonunda AB’nin Türkiye, Güney Kore, Çin ve diğer ülkeler için ayırdığı bazı kotalar tükendi

01 Tem | Çelik Haberler

AB’de bazı çelik ürün kategorilerinde kota kullanım oranı %85’i aştı

10 Haz | Çelik Haberler

AB yeni ithal çelik kota tonajlarını açıkladı

27 Nis | Çelik Haberler

Birinci çeyrek sona ererken AB’nin çelik ithalat kotalarının çoğu tükendi, bazı ürünlerde kota kullanımı %90’ı aştı

27 Mar | Çelik Haberler

AB’nin birinci çeyrek çelik kotaları doluyor, Türkiye’nin sıcak rulo sac kotası tükenmek üzere

11 Mar | Çelik Haberler

AB’nin bazı yassı mamullere yönelik ithalat kotaları neredeyse bir ay içinde tükendi

26 Oca | Çelik Haberler

Yıl sonu yaklaşırken AB’nin dördüncü çeyrek için ayırdığı ithalat kotaları tükeniyor

26 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis