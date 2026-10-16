AB Çin'den ithal filmaşine uygulanan vergi için dönem sonu incelemesi başlattı

Avrupa Komisyonu, Çin'den ithal filmaşine uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını açıkladı.

Söz konusu incelemenin, EUROFER'in verginin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceği gerekçesiyle 30 Haziran tarihinde yaptığı başvuru üzerine başlatıldığı öğrenildi. İnceleme, 1 Temmuz 2025 ve 30 Haziran 2026 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak ve 12 ay içerisinde tamamlanacak.

Mevcut antidamping vergileri Valin Group için %7,9 ve diğer tüm Çinli şirketler için %24 oranlarında yer alıyor.

Söz konusu vergiye tabi ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli'nde 7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50 ve 7227 90 95 kodları altında kayıtlı bulunuyor.