Acerinox'un net kârı Avrupa'daki zayıf talebe rağmen ABD operasyonlarının güçlü performansıyla üçüncü çeyrekte arttı

İspanyol paslanmaz çelik üreticisi Acerinox S.A., bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin net kârı, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde kaydedilen 25 milyon €'ya kıyasla 85 milyon € seviyesine yükselirken, net satış geliri yıllık %12,4 artışla 1,59 milyar € seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte Acerinox'un AVFÖK'ü yıllık %84,3 yükselişle 199 milyon € seviyesinde kaydedildi.

Aynı çeyrekte şirketin ham çelik üretimi yıllık %11,1 artışla 501.000 mt seviyesine çıktı. Ayrıca sıcak haddelenmiş uzun mamul üretimi yıllık %18,2 artarak 39.000 mt seviyesinde yer alırken, soğuk haddelenmiş mamul üretimi yıllık %4,9 düşüşle 272.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Acerinox, üçüncü çeyrek sonuçlarının talepte devam eden zayıflık ve makroekonomik belirsizliğe rağmen şirketin zorlu koşullar karşısındaki direncini ortaya koyduğunu bildirdi. Sonuçları değerlendiren Acerinox CEO'su Bernardo Velázquez, şirketin Kuzey Amerika'daki faaliyetlerinin kârlılığa en büyük katkıyı sağlamaya devam ettiğini, Avrupa pazarının ise mevsimsel faktörler ve beklentilerin altında kalan talep nedeniyle baskı altında kalmaya devam ettiğini söyledi. Şirketin paslanmaz çelik biriminin AVFÖK'ü, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 76 milyon €'ya kıyasla 175 milyon € seviyesine yükselirken, yüksek performanslı alaşımlar biriminin AVFÖK'ü 32 milyon €'dan 24 milyon €'ya geriledi. Acerinox ayrıca Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle artan enerji ve nakliye maliyetlerine bağlı olarak üçüncü çeyrekte AVFÖK'ünün yaklaşık 16 milyon € azaldığını dile getirdi.

Bununla birlikte şirket, Avrupa Birliği'nin yeni ticareti koruma önlemlerinin etkilerine dikkat çekti. Talebin zayıf seyrini sürdürmesine rağmen yılın ilk dokuz ayında Avrupa'nın paslanmaz yassı çelik ithalatının %42, üçüncü çeyrekte ise %50 azaldığını belirtti. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (SKDM) 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girdiğini dile getiren şirket, bunun yanı sıra Avrupa Birliği'nin 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren yeni ticareti koruma önlemlerinin de ithalattaki düşüşe katkıda bulunduğunu bildirdi. Söz konusu önlemler kapsamında yıllık kotalar %55 azaltılırken, kotaları aşan ithalata uygulanan vergi %25'ten %50'ye yükseltildi. Velázquez, yüksek stok seviyeleri ve zayıf ekonomik koşulların Avrupa paslanmaz çelik pazarındaki toparlanmayı sınırlandırmaya devam etmesi nedeniyle söz konusu önlemlerin etkilerinin henüz tam olarak görülmediğini belirtti. Şirketin tahminlerine göre Avrupa'da görünür paslanmaz yassı mamul tüketimi üçüncü çeyrekte %22, 2026 yılının ilk dokuz ayında ise %11 düştü.

Öte yandan Acerinox'un 2026 yılının Ocak-Eylül dönemindeki net satış geliri yıllık %1,9 artışla 4,56 milyar € seviyesine yükselirken, AVFÖK'ü yıllık %46,4 artışla 470 milyon € seviyesinde kaydedildi. Şirketin net kârı, 2025 yılının aynı döneminde kaydedilen 7 milyon €'ya kıyasla 162 milyon € seviyesine yükseldi. Aynı dönemde ham çelik üretimi yıllık %4,9 artışla 1,53 milyon mt seviyesinde yer aldı. Acerinox, mali sonuçlarındaki iyileşmenin ABD'deki paslanmaz çelik operasyonlarından destek bulduğunu ancak yüksek performanslı alaşımlar biriminin petrol, doğal gaz ve kimya sektörlerindeki zayıf talepten etkilenmeye devam ettiğini belirtti.

Acerinox, ABD'deki faaliyetlerinin güçlü performansına rağmen yıl sonuna özgü mevsimsel faktörler nedeniyle 2026 yılının dördüncü çeyreğinde AVFÖK'ünün üçüncü çeyreğe kıyasla düşmesini beklediğini ekledi. Şirket ayrıca yıl sonuna kadar işletme sermayesinin ve net finansal borcunun azalmasını öngördüğünü paylaştı. Avrupa pazarına ilişkin olarak ise zayıf tüketimin yeni ticaret önlemleri yürürlüğe girmeden önce satın alınan ürünlerin satışını yavaşlatmaya devam etmesi nedeniyle 2027 yılının başından önce bir toparlanma beklenmediğini kaydetti.