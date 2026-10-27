AB Türkiye'den ithal soğuk haddelenmiş yassı mamullere yönelik antidamping vergilerini düşürdü

Avrupa Komisyonunun ilgili taraflarla paylaştığı belgeye göre komisyon, Türk ihracatçıların sunduğu itirazların ardından Türkiye'den ithal edilen bazı soğuk haddelenmiş yassı mamuller için önerilen nihai antidamping vergilerini aşağı yönlü revize etti.

Türk ihracatçılar için önerilen vergi oranları düşürüldü

Bildirilen değişiklikler kapsamında Borçelik için önerilen vergi oranı %9,7'den %7,8'e, Tatmetal için ise %5,6'dan %3'e düşürüldü. İş birliği yapan diğer Türk üreticilere yönelik vergi oranının %7,3'ten %4,9'a, diğer tüm Türk üreticilere uygulanacak genel vergi oranının ise %9,7'den %7,8'e indirildiği bildirildi.

İhracatçı Ağustos ayında açıklanan ilk oran 16 Ekim'de bildirilen revize oran Borçelik Çelik Sanayi Ticaret A.Ş. %9,7 %7,8 Tatmetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. %5,6 %3 İş birliği yapan diğer Türk üreticiler %7,3 %4,9 Diğer tüm Türk üreticiler %9,7 %7,8

Haberlere göre Tatmetal ve Borçelik, enflasyon düzeltmelerinde, CIF ve fabrika çıkışı bazındaki fiyat hesaplamalarında ve navlun hesaplamalarında kullanılan varsayımlara itiraz etti. Komisyonun söz konusu itirazların bir bölümünü kabul ederek hesaplamalarını düzelttiği ve bunun sonucunda önerilen vergi oranlarının düşürüldüğü paylaşıldı.

Nihai önlemler henüz yürürlüğe girmedi

Revize edilen bilgilendirme belgesi, nihai vergilerin uygulamaya konulduğu anlamına gelmiyor. Nihai önlemlerin yayımlanması için belirtilen son tarih 16 Kasım 2026. Nihai vergiler, AB Resmî Gazetesi'nde yayımlanacak nihai yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürürlüğe girecek. Dolayısıyla bildirilen revize oranlar, bu aşamada henüz öneri niteliği taşıyor.

Komisyon, Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından 4 Ağustos 2025 tarihinde yapılan şikâyetin ardından 18 Eylül 2025 tarihinde Hindistan, Japonya, Tayvan, Türkiye ve Vietnam'dan ithal soğuk haddelenmiş yassı mamullere antidamping soruşturması başlatmıştı. Daha sonra 3 Aralık 2025 tarihli bir yönetmelik kapsamında beş ülkeden yapılan ithalat kayıt altına alınmıştı. Kayıt altına alma işlemi tek başına antidamping vergisi uygulanması anlamına gelmese de ilgili yasal koşulların karşılanması halinde vergilerin geriye dönük olarak tahsil edilmesine olanak tanıyor.