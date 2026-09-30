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AB, Hindistan ve Endonezya'dan ithal paslanmaz çeliğe yönelik telafi edici önlemleri gözden geçiriyor

Çarşamba, 30 Eylül 2026 11:49:58 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonu, Hindistan ve Endonezya'dan ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik sac ve ruloya uygulanan telafi edici önlemlere yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını açıkladı. İnceleme, 1 Temmuz 2025 ve 30 Haziran 2026 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak ve 12 ay içerisinde tamamlanacak

İncelemede, önlemlerin sona ermesi halinde sübvansiyonların ve AB çelik sektörünün uğradığı zararın devam etmesinin veya yeniden ortaya çıkmasının muhtemel olup olmadığı değerlendirilecek.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere komisyon kısa süre önce Hindistan ve Endonezya'dan ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik sac ve ruloya uygulanan antidamping vergilerine yönelik de dönem sonu incelemesi başlatmıştı.

Söz konusu ürünlere yönelik mevcut telafi edici vergiler Hindistan için %4,3 ve %7,5 olurken, Endonezya için sıfır, %13,5 ve %21,4 oranlarında yer alıyor.

Vergiye tabi ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli'nde 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 ve 7220 90 80 kodları altında kayıtlı bulunuyor.

Öte yandan söz konusu dönem sonu incelemesinin yanı sıra komisyon, Hindistan'dan ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik sac ve rulolara ilişkin iki ayrı süreç daha başlattı. Komisyon, antidamping ve telafi edici önlemleri ayrı ayrı ele alan ara gözden geçirme soruşturmaları açtı.

Etiketler: Paslanmaz Soğuk Rulo Sac Yassı Ürünler Paslanmaz Ürünler Avrupa Birliği Kota ve Vergiler 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Pazaryeri Teklifleri

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,3 - 10 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi KZT DEMİR ÇELİK A.Ş
Teklifi Gör

Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC

Kalınlık 0,4 - 2,5 mm
Genişlik 1.000 - 1.500 mm
Rulo  R
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

Paslanmaz Kare Profil (Soğuk Çekilmiş)

Kalınlık 1 - 6 mm
Kenar Uzunluğu1 10 - 175 mm
Kenar Uzunluğu2 10 - 175 mm
 
Tedarikçi MULTI METAL TICARET VE SANAYI LTD STI.
Teklifi Gör

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