AB, Hindistan ve Endonezya'dan ithal paslanmaz çeliğe yönelik telafi edici önlemleri gözden geçiriyor

Avrupa Komisyonu, Hindistan ve Endonezya'dan ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik sac ve ruloya uygulanan telafi edici önlemlere yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını açıkladı. İnceleme, 1 Temmuz 2025 ve 30 Haziran 2026 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak ve 12 ay içerisinde tamamlanacak

İncelemede, önlemlerin sona ermesi halinde sübvansiyonların ve AB çelik sektörünün uğradığı zararın devam etmesinin veya yeniden ortaya çıkmasının muhtemel olup olmadığı değerlendirilecek.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere komisyon kısa süre önce Hindistan ve Endonezya'dan ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik sac ve ruloya uygulanan antidamping vergilerine yönelik de dönem sonu incelemesi başlatmıştı.

Söz konusu ürünlere yönelik mevcut telafi edici vergiler Hindistan için %4,3 ve %7,5 olurken, Endonezya için sıfır, %13,5 ve %21,4 oranlarında yer alıyor.

Vergiye tabi ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli'nde 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 ve 7220 90 80 kodları altında kayıtlı bulunuyor.

Öte yandan söz konusu dönem sonu incelemesinin yanı sıra komisyon, Hindistan'dan ithal soğuk haddelenmiş paslanmaz çelik sac ve rulolara ilişkin iki ayrı süreç daha başlattı. Komisyon, antidamping ve telafi edici önlemleri ayrı ayrı ele alan ara gözden geçirme soruşturmaları açtı.