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EUROFER ve 43 Avrupalı kuruluş AB'nin ticaret savunma önlemlerinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu

Cuma, 09 Ekim 2026 12:14:46 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) dahil 44 Avrupalı sanayi kuruluşundan oluşan bir koalisyon, haksız ticaret uygulamaları, devam eden küresel kapasite fazlası ve devlet müdahalelerinden kaynaklanan piyasa bozulmalarıyla mücadele etmek amacıyla AB üye ülkelerine ticaret savunma önlemlerini güçlendirme talebinde bulundu.

Kuruluşlar ortak açıklamalarında Avrupa'daki hem hammadde ve ara mamul üreticilerinin hem de son kullanıcı sektörlerin haksız rekabet ve arz fazlası nedeniyle giderek artan baskıyla karşı karşıya kaldığını, yüksek enerji maliyetlerinin de rekabet güçlerini halihazırda olumsuz etkilediğini belirtti.

Açıklamayı imzalayan kuruluşlar, AB'nin Çin ile mal ticaretindeki açığının 2025 yılında yaklaşık 359,8 milyar €'ya ulaştığına ve bunun günlük yaklaşık 1 milyar €'ya karşılık geldiğine dikkat çekti. Kuruluşlara göre söz konusu dengesizlik, Avrupa'nın sanayi temelini zayıflatan ve stratejik bağımlılıklarını artıran daha geniş kapsamlı yapısal piyasa bozulmalarını yansıtıyor.

Antidamping, antisübvansiyon ve koruma önlemlerinin daha etkin kullanılması isteniyor

Koalisyon ayrıca Avrupa Komisyonuna antidamping vergileri, antisübvansiyon önlemleri ve koruma önlemleri de dahil olmak üzere mevcut ticaret savunma araçlarını daha etkin kullanma çağrısında bulundu.

Kuruluşlar, önlemleri aşmaya yönelik uygulamalara karşı daha güçlü adımlar atılmasını, damping marjları ve vergilerin hesaplanmasında çevresel ve sosyal maliyetlerin daha fazla dikkate alınmasını ve haksız ticaret uygulamalarıyla mücadelede değer zincirinin tamamını kapsayan bir yaklaşım benimsenmesini talep etti.

Aynı zamanda ticaret savunma önlemlerinin, özellikle Norveç, İsviçre ve İngiltere gibi AB'nin ticaret ortaklarıyla yakından entegre olan Avrupa değer zincirleri üzerinde olumsuz etki yaratmaması gerektiği vurgulandı.

Devlet müdahalelerinden kaynaklanan piyasa bozulmalarına karşı yeni politika araçları önerildi

Bir diğer öncelik ise üçüncü ülkelerde devlet müdahalelerinden kaynaklanan piyasa bozulmalarıyla mücadele etmek için hedefe yönelik yeni bir politika çerçevesinin geliştirilmesini kapsıyor.

Ortak açıklamaya göre devletlerin yönlendirdiği AB dışındaki üretim tesisi yatırımları, Avrupa piyasasına düşük fiyatlı ilave ihracat tonajlarının girmesine katkıda bulundu. Bu nedenle kuruluşlar, AB'nin uluslararası yükümlülükleriyle uyumlu olacak ve sanayi değer zincirlerinin tamamını dikkate alacak şekilde söz konusu piyasa bozulmalarıyla mücadele etmeye yönelik yeni politika araçlarının geliştirilmesini talep etti.

EUROFER'in yanı sıra açıklamayı imzalayan kuruluşlar arasında European Metals, industriAll Europe, Avrupa Kimya Sanayi Konseyi (Cefic), European Aluminium, Avrupa Otomotiv Tedarikçileri Birliği (CLEPA) ve Avrupa genelinde imalat ve sanayi sektörlerini temsil eden diğer kuruluşlar yer alıyor.

Etiketler: Avrupa Birliği Kota ve Vergiler Görüş 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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