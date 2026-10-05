EUROFER Başkanı Türk çelik sektörü temsilcileriyle SKDM ve rekabetçilik üzerine bir araya geldi

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) Başkanı Henrik Adam, Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nı (SKDM), karbon kaynaklı maliyetleri ve Avrupa pazarına tedarik sağlayan çelik üreticilerinin karşı karşıya olduğu değişen rekabet koşullarını değerlendirmek üzere İstanbul'da Türk çelik sektörünün üst düzey temsilcileriyle bir araya geldi.

ALMAMET International Group ev sahipliğinde Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıda Türkiye'nin önde gelen çelik üreticileri, sektör kuruluşları ve Avrupa çelik sektörünün temsilcileri, gelişen iklim ve ticaret politikaları ile Avrupa çelik sektörünün görünümüne ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

SKDM ve karbon maliyetleri görüşmelerin odağında yer aldı

Adam, AB'nin karbon düzenlemeleri, SKDM'nin uygulanması ve çelik üreticileri üzerindeki olası etkilerine ilişkin değerlendirmelerini paylaşırken, Avrupa çelik sektörünün stratejik görünümünü ve üreticilerin rekabetçiliğini etkilemesi beklenen piyasa koşullarını ele aldı.

Sunumun ardından gerçekleştirilen interaktif oturumda katılımcılar SKDM'nin uygulanmasını ve Avrupa çelik sektörünün geleceğini doğrudan EUROFER Başkanı ile değerlendirme fırsatı bulurken, özellikle AB'ye ihracat yapan Türk üreticiler üzerindeki olası etkiler üzerinde duruldu.

Görüşmelerde karbon kaynaklı maliyetler, emisyon yönetimi, yeşil dönüşüm yatırımları ve şirketlerin Avrupa pazarındaki rekabetçiliklerini korumak için değerlendirmesi gereken adımlar ele alındı.

Emisyon performansının pazara erişimdeki önemi artıyor

Katılımcılar, karbon yoğunluğu, çevresel performans ve mevzuata uyumun Avrupa pazarına erişim ve uluslararası rekabetçilik açısından giderek daha belirleyici hale geldiğini vurgulayarak çelik üreticilerinin stratejilerini değişen faaliyet koşullarına göre hazırlamasının önemine dikkat çekti.

Toplantıda ayrıca şirketlerin karbon maliyetlerinin Avrupa pazarındaki faaliyetlerine etkisini değerlendirdiği bir dönemde AB'nin iklim politikaları ile değişen ticaret koşulları arasındaki etkileşimin çelik üreticilerinin yatırım önceliklerini ve ticari konumlarını nasıl şekillendirebileceği görüşüldü.

Türkiye'nin önde gelen çelik üreticileri temsil edildi

Eylül ayında gerçekleştirilen toplantıya Çolakoğlu Metalurji CEO'su Uğur Dalbeler ve Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çolakoğlu, Tosyalı Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan ile Hasçelik Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Adnan Naci Faydasıçok katıldı. Diğer katılımcılar arasında İzmir Demir Çelik İcra Kurulu Üyesi Selim Şahin, Diler Holding İcra Kurulu Üyesi Mustafa Yazıcı, Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, HABAŞ Genel Müdür Yardımcısı Hakkı Çakmak, Tata Steel Ticaret Başkan Yardımcısı Denny Caouki ve Kroman Çelik İhracat Müdürü Gürkan Türkaslan yer aldı.

ALMAMET International Group'u şirketin sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Karl Koehler ile CEO'su Tolga İmrağ temsil ederken, Metser Demir Çelik Kurucusu Sezai Atay da toplantıya katıldı.

Doğrudan diyalog sektörel iş birliğini destekliyor

Etkinlik, Türk ve Avrupa çelik sektörlerinin üst düzey temsilcilerine sektörü etkileyen düzenleyici, ticari ve yapısal gelişmeleri değerlendirme imkânı sunarken, sunumların ardından görüşmeler ve networking oturumları devam etti. Katılımcılar karbon düzenlemeleri ve değişen ticaret koşullarının etkilerinin yakından izlenmesinin yanı sıra Türk ve Avrupa çelik sektörleri arasında doğrudan diyalog ve iş birliğinin sürdürülmesinin önemini vurguladı.