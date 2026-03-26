EUROFER artan küresel arz fazlasına karşı acil önlem çağrısı yaptı

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), OECD verilerinin küresel çelik krizinin derinleştiğini teyit ettiğini belirterek AB’nin yeni çelik ticaret önlemini hızla devreye alması gerektiği uyarısında bulundu.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere OECD verilerine göre küresel çelik arz fazlası 2025 yılında yaklaşık 640 milyon mt seviyesine ulaştı ve artmaya devam etmesi bekleniyor. Küresel çelik üretim kapasitesi ise cansız talebe rağmen artışını sürdürerek 2,4 milyar mt ile rekor seviyeye çıktı. Arz fazlasının, OECD ülkelerinin toplam çelik üretimini 200 milyon mt’dan fazla aşması, küresel piyasa üzerindeki baskının arttığını gösteriyor.

EUROFER: “Varoluşsal tehdit”

EUROFER, mevcut durumu Avrupa çelik sektörü açısından kritik olarak nitelendirdi. Birliğin Genel Direktörü Axel Eggert, “OECD bulguları açık: küresel çelik arz fazlası sadece çok büyük değil, aynı zamanda artıyor. Bu durum Avrupa çelik üretimi, yatırımlar ve istihdam için varoluşsal bir tehdit oluşturuyor,” dedi.

Bu çerçevede EUROFER, AB’nin müzakere aşamasında olan yeni çelik ticaret önleminin piyasadaki dengesizliğin daha da derinleşmesini önlemek için acilen gerekli olduğunu vurguladı.

Yeni sistem ithalatı sınırlamayı hedefliyor

Önerilen sistemin, vergiye tabi kota mekanizmasıyla:

ithalat hacimlerini kontrol altına almayı,

ticaret sapmalarını sınırlamayı,

küresel arz fazlasının AB piyasasına etkisini azaltmayı hedeflediği ifade edildi.

EUROFER, söz konusu önlemin zayıflatılmasının ithalat baskısını azaltma konusundaki etkinliğini düşüreceği konusunda uyardı. Birlik, yeni düzenlemenin güçlü ve uygulanabilir olması gerektiğini vurguladı.

Mevcut AB çelik koruma önlemlerinin Haziran ayında sona erecek olması nedeniyle zamanlamanın kritik olduğuna dikkat çekildi. Eggert, “AB yetkilileri planlanan yeni ticaret önlemini zayıflatmamalı. Önlem güçlü, uygulanabilir olmalı ve mevcut koruma önlemleri sona ermeden önce yürürlüğe girmeli. Aksi takdirde kritik bir dönemde AB çelik piyasası korunmasız kalır,” ifadelerini kullandı.