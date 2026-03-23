AB rekabetçiliği güçlendirmek için tek pazar hedefini kabul etti, EUROFER enerji fiyatları konusunda uyardı

AB liderleri, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Avrupa Konseyi toplantısında rekabetçilik, dayanıklılık ve stratejik özerkliği güçlendirmeyi hedefleyen kapsamlı “Tek Avrupa, Tek Pazar” hedefinde uzlaşmaya vardı.

Çoğunlukla bu yıl boyunca ve en geç 2027 sonuna kadar uygulanacak söz konusu hedefin tek pazarın derinleştirilmesine, düzenlemelerin sadeleştirilmesine, uygun maliyetli enerji tedarikine, sanayi dönüşümünün desteklenmesine ve yatırımların harekete geçirilmesine odaklandığı bildirildi.

Tek pazar entegrasyonu ve bürokrasinin azaltılması

Stratejinin temel unsurlarından birinin şirketlerin sınır ötesi faaliyetlerini kolaylaştırmak amacıyla AB tek pazarının daha etkin hale getirilmesi olduğu ifade edildi. Bu kapsamda “EU Inc.” adı verilen yeni bir hukuki çerçevenin oluşturulması, mesleki yeterliliklerin daha iyi tanınması ve idari yüklerin azaltılması için Avrupa İşletme Cüzdanı uygulamasının devreye alınmasının planlandığı dile getirildi.

AB liderleri ayrıca bürokrasinin azaltılması için mevzuatın sadeleştirilmesi, kapsamlı basitleştirme paketinin devam etmesi, birbiriyle çakışan ve güncelliğini yitirmiş düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Enerji politikası rekabetçilik gündeminin merkezinde

Özellikle jeopolitik gerilimler ve fiyat dalgalanmaları göz önünde bulundurulduğunda enerji maliyetleri, sanayi rekabetçiliğini etkileyen kritik bir unsur olarak öne çıktı.

Kabul edilen yeni hedefte hem kısa hem de uzun vadeli önlemlerin yer aldığı gözlendi. AB, kısa vadede elektrik maliyetlerini düşürmeye yönelik hedefli müdahaleleri değerlendireceğini ve bu yılın Temmuz ayına kadar AB Emisyon Ticaret Sistemi’ni (ETS) gözden geçireceğini belirtti.

Uzun vadede ise elektrifikasyonun hızlandırılması, şebeke altyapısının güçlendirilmesi, enterkonneksiyonların artırılması ve Enerji Birliği’nin ilerletilmesi yoluyla fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması ve fiyat istikrarının sağlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

Sanayi stratejisi ve yatırımların harekete geçirilmesi

Öte yandan Avrupa sanayisinin güçlendirilmesi ve stratejik bağımlılıkların azaltılmasına yönelik hedefler olduğu paylaşıldı. Bu çerçevede yıl sonuna kadar kritik bağımlılıkların belirlenmesinin, Sanayi Hızlandırıcı Yasa kapsamında Avrupa tercih mekanizmalarının uygulanmasının ve küresel ölçekte haksız rekabetle mücadele edilmesinin planlandığı vurgulandı.

Yatırım tarafında ise sermaye piyasalarının entegrasyonunun derinleştirilmesinin, tasarruf ve yatırım birliğinin ilerletilmesinin ve dijital avro gibi araçların devreye alınmasının amaçlandığının altı çizildi. Ayrıca bankacılık birliğinin tamamlanmasının finansmana erişimin iyileştirilmesi açısından öncelikli konular arasında yer aldığı kaydedildi.

EUROFER enerji fiyatları konusunda uyardı

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), uygun maliyetli enerjinin rekabetçilik ve karbonsuzlaşma açısından öncelikli olarak ele alınmasını memnuniyetle karşıladığına ancak etkili bir uygulamanın kritik önem taşıyacağına dikkat çekti.

Birlik, mevcut hedeflerin elektrik piyasası tasarımına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme içermediğini ve özellikle elektrik fiyatlarının belirlenmesinde fosil yakıtların rolüne yeterince odaklanmadığını söyledi. Yapısal reformlar olmadan AB’nin, sanayisini fiyat dalgalanmalarından korumakta zorlanabileceğini ve elektrik fiyatlarını fosil yakıt maliyetlerinden ayrıştıramayabileceğini belirtti.

EUROFER, çelik gibi enerji yoğun sektörlerin küresel rekabet gücünü koruyabilmesi ve enerji dönüşümünü sürdürebilmesi için elektrik fiyatlarının yaklaşık 50 €/MWh seviyesinde olması gerektiğini vurguladı.