Federacciai Başkanı Gozzi ETS’nin revize edilmesini ve çelik sektörü için kapsamlı bir sanayi stratejisi oluşturulmasını istiyor

İtalya çelik üreticileri birliği Federacciai Başkanı Antonio Gozzi, AB İç Pazar, Sanayi, Girişimcilik ve KOBİ’lerden Sorumlu Komiser Stéphane Séjourné ile yaptığı görüşmelerde Emisyon Ticaret Sistemi’nin (ETS) kapsamlı şekilde revize edilmesi, hurdanın AB içinde tutulması ve çelik sektörü için daha tutarlı bir sanayi stratejisi oluşturulması gerektiğini belirtti.

Gozzi, ETS kapsamında tahsisatların geri çekilmesine yönelik mevcut önerilerin yetersiz olduğunu ve mekanizmada daha yapısal bir değişikliğe ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Ülkeler arasındaki varsayılan emisyon değerlerinin revize edilmesi, tahsisat dağıtımında kullanılan algoritmanın değiştirilmesi ve finansal aracıların sistemden çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Mevcut Avrupa düzenleyici çerçevesinin sektörü etkileyen krizlere yeterli yanıt veremediğini belirten Gozzi, çelik sektörüne yönelik mevcut destek mekanizmalarının birbirinden kopuk olduğunu ve AB düzeyinde bütüncül bir sanayi stratejisi içinde ele alınmadığını ifade etti.

Enerji konusuna da değinen Gozzi, mevcut düzenlemelerin daha verimli enerji tedarikine yönelik doğrudan anlaşmalar yapılmasını sınırlandırdığını ve nükleer enerjinin halen geleneksel enerji olarak değerlendirilmesinin bu süreci zorlaştırdığını söyledi.

Görüşmede ele alınan bir diğer başlık ise hurda oldu. Gozzi, hurdayı çelik değer zinciri için stratejik bir hammadde olarak tanımlayarak yerel hurda arzının korunması gerektiğini yineledi. Aynı zamanda İtalya’nın Avrupa’da lider konumda olduğu yeşil çelik üretiminin desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Bu kapsamda Gozzi, mevcut düzenleyici kısıtlamaların aşılması ve sanayinin ihtiyaçlarına daha uyumlu, daha adil ve daha etkin bir sistemin oluşturulması için Avrupa düzeyinde kararlı adımlar atılması çağrısında bulundu.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Gozzi, son haftalarda ETS sistemine ilişkin sorunlara dikkat çekerek mekanizmanın enerji maliyetleri üzerindeki etkisini vurgulamış ve Avrupa düzeyinde yapısal bir revizyon ihtiyacını dile getirmişti. Ayrıca Avrupa çelik sektörünün rekabet gücünü desteklemeye yönelik mevcut önlemleri yetersiz bulduğunu ifade eden Gozzi, hurda arzının korunması ve stratejik üretim segmentlerinin desteklenmesi gerektiğini yinelemişti.