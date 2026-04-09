Federacciai Başkanı Gozzi ETS’nin revize edilmesini ve çelik sektörü için kapsamlı bir sanayi stratejisi oluşturulmasını istiyor

Perşembe, 09 Nisan 2026 15:27:12 (GMT+3)   |   Brescia

İtalya çelik üreticileri birliği Federacciai Başkanı Antonio Gozzi, AB İç Pazar, Sanayi, Girişimcilik ve KOBİ’lerden Sorumlu Komiser Stéphane Séjourné ile yaptığı görüşmelerde Emisyon Ticaret Sistemi’nin (ETS) kapsamlı şekilde revize edilmesi, hurdanın AB içinde tutulması ve çelik sektörü için daha tutarlı bir sanayi stratejisi oluşturulması gerektiğini belirtti.

Gozzi, ETS kapsamında tahsisatların geri çekilmesine yönelik mevcut önerilerin yetersiz olduğunu ve mekanizmada daha yapısal bir değişikliğe ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Ülkeler arasındaki varsayılan emisyon değerlerinin revize edilmesi, tahsisat dağıtımında kullanılan algoritmanın değiştirilmesi ve finansal aracıların sistemden çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Mevcut Avrupa düzenleyici çerçevesinin sektörü etkileyen krizlere yeterli yanıt veremediğini belirten Gozzi, çelik sektörüne yönelik mevcut destek mekanizmalarının birbirinden kopuk olduğunu ve AB düzeyinde bütüncül bir sanayi stratejisi içinde ele alınmadığını ifade etti.

Enerji konusuna da değinen Gozzi, mevcut düzenlemelerin daha verimli enerji tedarikine yönelik doğrudan anlaşmalar yapılmasını sınırlandırdığını ve nükleer enerjinin halen geleneksel enerji olarak değerlendirilmesinin bu süreci zorlaştırdığını söyledi.

Görüşmede ele alınan bir diğer başlık ise hurda oldu. Gozzi, hurdayı çelik değer zinciri için stratejik bir hammadde olarak tanımlayarak yerel hurda arzının korunması gerektiğini yineledi. Aynı zamanda İtalya’nın Avrupa’da lider konumda olduğu yeşil çelik üretiminin desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Bu kapsamda Gozzi, mevcut düzenleyici kısıtlamaların aşılması ve sanayinin ihtiyaçlarına daha uyumlu, daha adil ve daha etkin bir sistemin oluşturulması için Avrupa düzeyinde kararlı adımlar atılması çağrısında bulundu.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Gozzi, son haftalarda ETS sistemine ilişkin sorunlara dikkat çekerek mekanizmanın enerji maliyetleri üzerindeki etkisini vurgulamış ve Avrupa düzeyinde yapısal bir revizyon ihtiyacını dile getirmişti. Ayrıca Avrupa çelik sektörünün rekabet gücünü desteklemeye yönelik mevcut önlemleri yetersiz bulduğunu ifade eden Gozzi, hurda arzının korunması ve stratejik üretim segmentlerinin desteklenmesi gerektiğini yinelemişti.


Benzer Haber ve Analizler

Polonya’da hurda fiyatları Nisan başında yükseldi

09 Nis | Hurda ve Hammadde

Almanya yerel hurda piyasasında Nisan ayı başı pazarlıklarında fiyatlar yataydan yükselişe geçti

09 Nis | Hurda ve Hammadde

İtalya hurda piyasasında temkinli görünüm sürüyor, Nisan ayı fiyatlarının yatay veya hafif yukarı yönlü hareketi teyit ...

09 Nis | Hurda ve Hammadde

Bangladeş’te ithal hurda fiyatları temkinli alımlar nedeniyle yatay

09 Nis | Hurda ve Hammadde

JISF: Küresel hurda üretimi 2050’de 873 milyon mt’a çıkacak

09 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin Batı Kıyısı limanlarında dökme hurda fiyatları yatay kalırken, konteyner bazlı hurda fiyatları ise 5$/mt arttı

09 Nis | Hurda ve Hammadde

ABD’de Nisan ayı hurda alımları başladı, fiyatlar kaliteye göre farklı seyirler izliyor

09 Nis | Hurda ve Hammadde

Hindistan’da ithal hurda fiyatları yüksek, yerel arz sıkıntısını aşmak için küçük tonajlı alımlar yapıldı

08 Nis | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel hurda fiyatları talebin kademeli olarak iyileşmesiyle sınırlı aralıkta dalgalandı

08 Nis | Hurda ve Hammadde

Pakistan’da ithal hurda fiyatları arz sıkıntısı ve navlundaki artışın etkisiyle daha da yükseldi

08 Nis | Hurda ve Hammadde





