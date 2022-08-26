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EUROFER: AB’nin nihai mamul ithalatı ilk yarıda %9 arttı

Cuma, 26 Ağustos 2022 09:53:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2022-2023/2022 üçüncü çeyrek raporuna göre, AB’nin bu yılın ikinci çeyreğindeki çelik ithalatı (yarı mamul dahil), birinci çeyrekte kaydedilen %29 artışın ardından yıllık %0,4 artış gösterdi. Söz konusu çeyrekte AB’nin yassı mamul ithalatı yıllık %40 ve uzun mamul ithalatı yıllık %21 arttı.

Yılın ilk yarısında AB’nin çelik ithalatı yıllık %9 oranında yükseldi. Söz konusu dönemde Türkiye, Hindistan, Güney Kore, Rusya ve Ukrayna AB’nin toplam nihai mamul ithalatının %47’sini oluşturdu. Türkiye ve Hindistan sırasıyla %14,9 ve %10,1’lik paylarıyla AB’nin en büyük nihai mamul kaynakları olurken, Güney Kore, Rusya ve Ukrayna’nın payları sırasıyla %9,3, %7,3 ve %5,3 seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Hindistan ve Türkiye’den yapılan nihai mamul ithalatı sırasıyla yıllık %18 ve %1 düşüş gösterdi. Rusya ve Ukrayna’dan yapılan ithalat AB’nin getirdiği yaptırımların etkisi ve savaştan dolayı oluşan aksaklıklar nedeniyle sırasıyla yıllık %46 ve %33 düşerken, Güney Kore’den yapılan nihai mamul ithalatı ise yıllık %35 arttı.

EUROFER’e göre bu yılın ilk yarısında yassı mamul ithalatı nihai mamul ithalatının %77’sini oluştururken, uzun mamul ithalatı ise %23’ünü oluşturdu.


Etiketler: Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 

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