Avrupa geri dönüşüm sektörü birliği Recycling Europe, EUROFER ve European Aluminium'u, Avrupa Komisyonunun AB'den çelik ve alüminyum hurdası ithal etmesine izin verilen OECD üyesi olmayan ülkelerin taslak listesini destekledikleri gerekçesiyle eleştirdi. Birlik, uluslararası pazarlara erişimin kısıtlanmasının rekabeti azaltabileceği, hurda fiyatlarını düşürebileceği ve Avrupalı geri dönüşüm şirketlerini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Recycling Europe, önerilen kısıtlamaların geri dönüşüm şirketleri aleyhine çelik ve alüminyum üreticilerine daha ucuz hammaddeye erişim sağlayarak bu üreticilere avantaj sunabileceğini savundu. Birlik, AB Atık Sevkiyatı Yönetmeliği'nin piyasayı korumaya yönelik bir araca dönüşmek yerine çevrenin korunmasına odaklanması gerektiğini vurguladı.

Recycling Europe hurda fiyatlarının düşmesi ve ihracat fırsatlarının azalması konusunda uyardı

Recycling Europe'a göre Avrupalı geri dönüşüm şirketleri, iç piyasanın tüketebileceğinden daha fazla geri dönüştürülmüş metal üretiyor. AB içerisindeki talebin yetersiz olması nedeniyle geri dönüştürülmüş çelik ve alüminyumun yaklaşık %20'si ihraç ediliyor.

Birlik, Avrupalı üreticilerin daha fazla geri dönüştürülmüş malzeme satın almaya yönelik karşılık gelen taahhütleri olmadan ihracatın kısıtlanmasının hurda fiyatlarını düşürebileceğini ve geri dönüşüm faaliyetlerinin finansal sürdürülebilirliğini zayıflatabileceğini belirtti.

Ayrıca geri dönüşüm şirketlerinin uluslararası müşterilere erişimini sınırlandırmak yerine geri dönüştürülmüş malzemelere yönelik iç talebi canlandırmak amacıyla zorunlu geri dönüştürülmüş içerik hedefleri, yeşil kamu alımları ve döngüsel KDV önlemleri uygulanması çağrısında bulunuldu.

Recycling Europe, Avrupa Komisyonunun hurda ihracatı yapılacak ülkeleri nesnel çevresel kriterlere göre değerlendirmesi ve yönetmeliğin Avrupalı geri dönüşüm şirketlerinin rekabet gücünü zayıflatmaması gerektiğini vurguladı.