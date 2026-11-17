Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) ve European Aluminium, AB Atık Sevkiyatı Yönetmeliği kapsamında Avrupa Birliği'nden çelik ve alüminyum hurdası ithal etmesine izin verilen OECD üyesi olmayan ülkelerin listesini belirleyen Avrupa Komisyonunun taslak düzenlemesini destekledikleri ortak bir açıklama yayımladı. Birlikler, hurda ihracatının çevresel gerekliliklere uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla önerilen listenin hızla kabul edilmesi ve yönetmeliğin etkin biçimde uygulanması çağrısında bulundu.

Birliklere göre çelik ve alüminyum hurdası, geri dönüşüm ve karbonsuzlaşma açısından önemli kaynaklar olmakla birlikte ihracatın, kirliliğin ve atık işleme faaliyetlerinin etkilerinin bunları uygun şekilde yönetemeyen ülkelere aktarılmasına yol açmaması gerekiyor. Birlikler, yalnızca yönetmeliğin çevresel gerekliliklerine uyduğunu kanıtlayan ülkelere AB'den hurda alma izni verilmesi gerektiğini vurguladı.

EUROFER ve European Aluminium hurda ithalatı yapacak ülkelerin daha sıkı değerlendirilmesini istiyor

Birlikler, Avrupa Komisyonundan AB hurdası ithal etmek için izin talep eden OECD üyesi olmayan ülkelere yönelik titiz değerlendirmelerini sürdürmesini istedi. Değerlendirmelerin hurdanın işlenmesi ve ardından gerçekleştirilen ergitme işlemleri dahil ilgili geri dönüşüm zincirinin tamamını kapsaması gerektiği belirtilirken, çevreye duyarlı yönetim uygulamalarını kanıtlayamayan ülkelerin gerekli koşulları karşılayana kadar izin verilen ülkeler listesinin dışında tutulması gerektiği ifade edildi.

Buna ek olarak EUROFER ve European Aluminium, hurda sevkiyatlarının OECD üyesi ülkeler veya onaylı OECD üyesi olmayan ülkeler üzerinden yeniden yönlendirilmesi yoluyla ihracat kısıtlamalarına hile karıştırılması riskine dikkat çekti. Birlikler, Avrupa Komisyonu ve ulusal yetkililere ihracat ve yeniden ihracat hareketlerini izleme, ticaret akışlarındaki olağan dışı değişiklikleri soruşturma ve gerekliliklerden kaçınmaya yönelik girişimlere karşı önlem alma çağrısında bulundu.

Birlikler AB'nin hurda ihracatı kontrollerindeki olası boşluklara karşı uyardı

Birlikler ayrıca atık olarak sınıflandırılan hurdaların ihracat kısıtlamalarından kaçınmak amacıyla yanlış beyan edilmesini önleyecek tedbirler alınmasını istedi. Bu kapsamda Avrupa Komisyonuna atık ve ürün arasındaki ayrım konusunda açık rehberlik sağlaması ve atık statüsünün sona ermesine ilişkin sınıflandırmalardan kaynaklanabilecek olası boşlukları gidermesi çağrısında bulundu.

Denetim ve uygulama konusunda EUROFER ve European Aluminium, AB üyesi ülkeler arasında koordineli denetimler, bağımsız incelemeler ve etkin bilgi paylaşımının gerekliliğini vurguladı. Birlikler, kuralların hem OECD üyesi hem de OECD üyesi olmayan ülkelerdeki sevkiyatlara ve tesislere tutarlı şekilde uygulanması gerektiğini belirtti.

Buna ek olarak önerilen izin listesinin zamanında kabul edilmesinin ve kuralların etkin biçimde uygulanmasının sorumlu hurda geri dönüşümünü, Avrupa'nın döngüsel ekonomisini ve çelik ile alüminyum üretiminin karbonsuzlaşmasını destekleyeceği ifade edildi.