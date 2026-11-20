İtalya'nın 2026 yılının Ocak-Ağustos dönemindeki toplam yassı ve uzun çelik ürünleri ithalatı 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %3,08 düşüşle 6,62 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu ithalatın değeri ise yıllık %1,64 düşüşle 4,90 milyar € seviyesinden 4,82 milyar € seviyesine geriledi.

Söz konusu dönemde yassı çelik ürünleri ithalatı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 5,794 milyon mt seviyesine kıyasla %1,76 düşüşle 5,692 milyon mt oldu. Yassı çelik ithalatının değeri ise 2025 yılının aynı dönemindeki 4,073 milyar € seviyesinden %0,48 düşüşle 4,054 milyar € seviyesine geriledi. Buna karşılık ortalama ithalat değeri 2025 yılının ilk sekiz ayında kaydedilen yaklaşık 703€/mt seviyesinden yıllık %1,3 artışla 712€/mt seviyesine yükseldi.

Yılın ilk sekiz ayında uzun çelik ürünleri ithalatı, 2025 yılının aynı dönemindeki 1,031 milyon mt seviyesine kıyasla %10,5 düşüşle 922.921 mt oldu. Söz konusu ithalatın değeri ise geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 827,220 milyon € seviyesinden %7,33 düşüşle 766,562 milyon € seviyesine geriledi. Ortalama ithalat değeri ise 2025 yılının aynı dönemindeki yaklaşık 802€/mt seviyesinden yıllık %3,54 artışla 830€/mt seviyesine yükseldi.

Eurostat tarafından yayımlanan Eylül 2026 dönemine ilişkin ön verilere göre İtalya AB dışındaki tedarikçilerden 114.513 mt yassı çelik ürünü ve 14.279 mt uzun çelik ürünü ithal etti. Yalnızca AB dışındaki tedarikçiler dikkate alındığında, Eylül ayında yassı çelik ithalatı Ağustos ayına kıyasla %12 azalırken, uzun çelik ithalatı %8,8 arttı. AB ülkelerinden yapılan ithalata ilişkin veriler henüz açıklanmadığından Eylül ayı yıllık karşılaştırmaya dahil edilmedi.

İtalya'nın 2026 yılının Ocak-Ağustos dönemindeki en büyük beş yassı çelik tedarikçisi:

Ülke Ocak-Ağustos 2025 (mt) Ocak-Ağustos 2026 (mt) Yıllık değişim (%) Almanya 587.048 869.530 +%48,12 Fransa 419.679 584.965 +%39,38 Türkiye 699.879 574.936 -%17,85 Güney Kore 610.702 445.006 -%27,13 Hindistan 261.734 377.846 +%44,36

İtalya'nın 2026 yılının Ocak-Ağustos dönemindeki en büyük beş uzun çelik tedarikçisi:

Ülke Ocak-Ağustos 2025 (mt) Ocak-Ağustos 2026 (mt) Yıllık değişim (%) İspanya 225.932 203.669 -%9,85 Almanya 150.301 157.904 +%5,06 Çekya 80.016 82.171 +%2,69 Çin 103.031 76.630 -%25,62 Fransa 61.527 67.665 +%9,98

Bahsi geçen yassı çelik ürünleri 7208-7212, uzun çelik ürünleri ise 7213-7217 kodları altında yer alıyor.