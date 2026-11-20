İtalya'nın yassı ve uzun çelik ürünleri ihracatı 2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %0,2 düşüşle 5,922 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde ihracatın toplam değeri ise %3,3 artışla 4,916 milyar € seviyesine yükseldi.

İtalya'nın yassı çelik ihracatı 2025 yılının aynı dönemindeki 2,937 milyon mt seviyesine kıyasla %11,2 düşüşle 2,607 milyon mt oldu. Yassı çelik ihracatının değeri %4,3 düşüşle 2,441 milyar € seviyesine gerilerken, ortalama ihracat fiyatı yaklaşık 868€/mt seviyesinden 936€/mt seviyesine çıkarak yıllık %7,8 artış gösterdi.

Uzun çelik ihracatı ise 2025 yılının Ocak-Ağustos dönemindeki 2,997 milyon mt seviyesinden %10,6 artışla 3,315 milyon mt seviyesine yükseldi. Uzun çelik ihracatının değeri %12 artışla 2,475 milyar € olurken, ortalama ihracat fiyatı 737€/mt seviyesinden 746€/mt seviyesine çıkarak yıllık %1,2 artış kaydetti.

Eurostat tarafından yayımlanan Eylül 2026 dönemine ilişkin ön verilere göre İtalya, AB dışı piyasalara 33,7 milyon € değerinde 32.334 mt yassı çelik ve 47,3 milyon € değerinde 61.126 mt uzun çelik ihraç etti. Ancak AB ülkelerine yönelik ihracat verileri henüz açıklanmadığından Eylül ayı yıllık karşılaştırmaya dahil edilmedi.

İtalya'nın 2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde en fazla yassı çelik ihraç ettiği beş ülke

Ülke Ocak-Ağustos 2025 (mt) Ocak-Ağustos 2026 (mt) Yıllık değişim Almanya 564.162 464.447 -%17,7 Polonya 329.191 334.267 +%1,5 Romanya 269.268 240.655 -%10,6 Fransa 236.921 216.795 -%8,5 Avusturya 227.898 206.076 -%9,6

İtalya'nın 2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde en fazla uzun çelik ihraç ettiği beş ülke

Ülke Ocak-Ağustos 2025 (mt) Ocak-Ağustos 2026 (mt) Yıllık değişim Almanya 509.207 524.960 +%3,1 Fransa 321.896 323.028 +%0,4 Avusturya 246.594 269.695 +%9,4 Çekya 224.993 243.663 +%8,3 İsviçre 202.095 226.136 +%11,9

Bahsi geçen yassı çelik ürünleri 7208-7212, uzun çelik ürünleri ise 7213-7217 kodları altında yer alıyor.