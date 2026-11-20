İtalya'nın yassı ve uzun çelik ürünleri ihracatı 2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %0,2 düşüşle 5,922 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde ihracatın toplam değeri ise %3,3 artışla 4,916 milyar € seviyesine yükseldi.
İtalya'nın yassı çelik ihracatı 2025 yılının aynı dönemindeki 2,937 milyon mt seviyesine kıyasla %11,2 düşüşle 2,607 milyon mt oldu. Yassı çelik ihracatının değeri %4,3 düşüşle 2,441 milyar € seviyesine gerilerken, ortalama ihracat fiyatı yaklaşık 868€/mt seviyesinden 936€/mt seviyesine çıkarak yıllık %7,8 artış gösterdi.
Uzun çelik ihracatı ise 2025 yılının Ocak-Ağustos dönemindeki 2,997 milyon mt seviyesinden %10,6 artışla 3,315 milyon mt seviyesine yükseldi. Uzun çelik ihracatının değeri %12 artışla 2,475 milyar € olurken, ortalama ihracat fiyatı 737€/mt seviyesinden 746€/mt seviyesine çıkarak yıllık %1,2 artış kaydetti.
Eurostat tarafından yayımlanan Eylül 2026 dönemine ilişkin ön verilere göre İtalya, AB dışı piyasalara 33,7 milyon € değerinde 32.334 mt yassı çelik ve 47,3 milyon € değerinde 61.126 mt uzun çelik ihraç etti. Ancak AB ülkelerine yönelik ihracat verileri henüz açıklanmadığından Eylül ayı yıllık karşılaştırmaya dahil edilmedi.
İtalya'nın 2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde en fazla yassı çelik ihraç ettiği beş ülke
|Ülke
|Ocak-Ağustos 2025 (mt)
|Ocak-Ağustos 2026 (mt)
|Yıllık değişim
|Almanya
|564.162
|464.447
|-%17,7
|Polonya
|329.191
|334.267
|+%1,5
|Romanya
|269.268
|240.655
|-%10,6
|Fransa
|236.921
|216.795
|-%8,5
|Avusturya
|227.898
|206.076
|-%9,6
İtalya'nın 2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde en fazla uzun çelik ihraç ettiği beş ülke
|Ülke
|Ocak-Ağustos 2025 (mt)
|Ocak-Ağustos 2026 (mt)
|Yıllık değişim
|Almanya
|509.207
|524.960
|+%3,1
|Fransa
|321.896
|323.028
|+%0,4
|Avusturya
|246.594
|269.695
|+%9,4
|Çekya
|224.993
|243.663
|+%8,3
|İsviçre
|202.095
|226.136
|+%11,9
Bahsi geçen yassı çelik ürünleri 7208-7212, uzun çelik ürünleri ise 7213-7217 kodları altında yer alıyor.