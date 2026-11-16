Avrupa Kamu Savcılığı (EPPO), İtalyan yetkililerin Türkiye'den yapılan çelik ithalatına ilişkin gümrük dolandırıcılığı şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Napoli Limanı'nda değeri 5 milyon €'yu aşan çelik ürünlerine el koyduğunu açıkladı. Soruşturma, ilave AB ithalat vergileri ve katma değer vergisinden (KDV) kaçınmak amacıyla ithal çelik ürünlerinin yanlış gümrük koduyla beyan edildiği iddialarına odaklanıyor.

Çelik ithalatında ilave vergilerden kaçınmak amacıyla yanlış gümrük kodu sınıflandırması yapıldığı iddia ediliyor

EPPO'ya göre soruşturma, İtalya Gümrük ve Tekeller İdaresinin Napoli biriminin, metal işleme sektöründe faaliyet gösteren İtalyan bir şirket tarafından Temmuz ayında ithal edilen iki çelik sevkiyatına ilişkin bildirimde bulunmasının ardından başlatıldı.

Türkiye menşeli ürünler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde yerleşik bir şirket tarafından İtalyan ithalatçıya ihraç edildi. İtalyan şirket, ithalat beyannamelerinin hazırlanması ve sunulması için bir gümrük temsilcisi görevlendirdi. İthal edilen ürünler, AB'ye yapılan belirli çelik ithalatına uygulanan ilave vergilerden muafiyet sağlayacak bir gümrük tarife sınıflandırması olan çinko kaplı çelik ürünleri olarak beyan edildi. Ancak fiziki kontroller ve laboratuvar analizleri, ürünlerin beyan edilen sınıflandırmaya uygun olmadığını ve dolayısıyla söz konusu muafiyetten yararlanamayacağını ortaya koydu.

Soruşturmayı yürüten yetkililere göre yanlış sınıflandırmanın, yürürlükteki ilave vergiler ve bunlarla bağlantılı KDV yükümlülüklerinden kaçınmak amacıyla yapıldığı iddia ediliyor. Bunun sonucunda AB ve ulusal bütçelerde yaklaşık 3,5 milyon € tutarında kayıp oluştuğu tahmin ediliyor.

İtalyan yetkililer 454 paket çelik ürününe el koydu

Soruşturma kapsamında Napoli Ekonomik ve Mali Polis Birimi ile İtalya Gümrük ve Tekeller İdaresinin Campania Bölgesi Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi, toplam 454 paket çelik ürününe el koydu. Yetkililerin ayrıca ithalat işlemlerine dahil olan şirketlerin iş yerlerinde ve özel konutlarda aramalar gerçekleştirerek soruşturma kapsamında elektronik cihazlara el koyduğu bildirildi.