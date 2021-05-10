EUROFER: AB’nin nihai mamul ithalatı 2020’de %15 düştü

Pazartesi, 10 Mayıs 2021 09:13:43 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2021-2022/2021 ikinci çeyrek raporuna göre, AB’nin 2020 yılında çelik ithalatı %18 düştü.

Geçtiğimiz yıl, nihai mamul ithalatı yıllık %15 düşerken, yassı mamul ithalatında yıllık %15, uzun mamul ithalatında ise %16 düşüş kaydedildi.

EUROFER, Türkiye, Rusya, Güney Kore, Hindistan ve Ukrayna’nın 2020 yılında, AB’nin nihai mamul ithalatında en büyük kaynakları olduğunu belirtti. Bu beş ülke, AB’nin toplam nihai mamul ithalatının %59’unu oluşturdu.

Söz konusu dönemde, Türkiye, Çin, Ukrayna ve Güney Kore’den yapılan nihai mamul ithalatı sırasıyla yıllık %29, %50, %15 ve %2 düşerken, Rusya’dan yapılan ithalat yıllık %8 arttı.

EUROFER’e göre, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde, yassı mamul ithalatı yıllık %6, uzun mamul ithalatı ise yıllık %2 düştü. 2020 yılının tamamında ise, yassı mamul ithalatı %15, uzun mamul ithalatı %16 düştü.

EUROFER’e göre, 2020 yılında, yassı ürün ithalatı, nihai mamul ithalatının %77’sini oluştururken, uzun ürün ithalatı ise %23’ünü oluşturdu.