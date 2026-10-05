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EUROFER: AB'nin çelik ithalatı 2026'nın ilk yarısında %5 geriledi, dış ticaret açığı daraldı

Pazartesi, 05 Ekim 2026 11:40:59 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Çelik Birliği'nin (EUROFER) yayımladığı Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2026-2027/2026 üçüncü çeyrek raporuna göre AB'nin çelik ithalatı, 2025'in son çeyreğindeki olağanüstü artışın ardından 2026'nın ilk yarısında yıllık %5 azaldı.

Toplam ithalat gerilerken, yassı mamul ithalatı arttı

2026'nın Ocak-Haziran döneminde AB'nin nihai çelik mamul ithalatı, yassı mamul ithalatındaki %2 artışa karşın uzun mamul ithalatının %18 gerilemesiyle %3 azaldı.

Yalnızca ikinci çeyrekte toplam çelik ithalatı %2 düşerken, nihai çelik mamul ithalatı, yassı mamul ithalatındaki %15 artış ve uzun mamul ithalatındaki %19 düşüş sonucunda %8 yükseldi. İthalatın görünür çelik tüketimindeki payı, 2025'in son çeyreğinde kaydedilen %37 ile rekor seviyeden ilk çeyrekte %23'e geriledi.

Türkiye en büyük tedarikçi konumunu korurken, Çin ve Endonezya'dan ithalat arttı

Türkiye, AB'nin nihai çelik mamul ithalatında %15,7 payla en büyük tedarikçi konumunu korurken, Türkiye'yi %12,3 ile Çin, %12 ile Güney Kore, %8,8 ile Endonezya ve %7,7 ile Hindistan izledi. Bu beş ülke, toplam nihai çelik mamul ithalatının %56'sını oluşturdu. Endonezya'dan ithalat yıllık %70, Çin'den ithalat %40 ve Hindistan'dan ithalat %1 arttı. Buna karşılık Vietnam, Türkiye, Ukrayna ve Güney Kore'den ithalat sırasıyla %25, %16, %15 ve %8 geriledi.

Çoğu üründe düşüş görüldü

İlk yarıda sıcak haddelenmiş şerit ithalatı %14 artarken, soğuk sac ithalatı %17, quarto levha ithalatı %6, kaplamalı sac ve galvanizli sac ithalatı ise ayrı ayrı %3 azaldı. Uzun mamullerde ağır profil ithalatı %47, inşaat demiri ithalatı %23, filmaşin ithalatı %21 ve ticari profil ithalatı %3 geriledi.

AB önemli bir net çelik ithalatçısı olmaya devam etti

Yarı mamuller dahil AB'nin çelik dış ticaret açığı, 2025 genelindeki aylık ortalama 1,985 milyon mt seviyesinden 2026'nın ilk yarısında 1,769 milyon mt'a geriledi. Nihai çelik mamullerindeki aylık ortalama açık, yassı mamullerde 1,014 milyon mt ve uzun mamullerde 21.000 mt olmak üzere toplam 1,035 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Böylece AB, toplam açığın daralmasına rağmen önemli bir net çelik ithalatçısı olmaya devam etti.

Etiketler: Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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