 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > EUROFER:...

EUROFER: AB’nin çelik ithalatı 2025’te süregelen dalgalanmalara rağmen %14 arttı

Çarşamba, 18 Mart 2026 11:27:31 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2026-2027/2026 birinci çeyrek raporuna göre AB’nin yarı mamul dahil olmak üzere toplam çelik ithalatı 2025 yılında yıllık %14 artış kaydetti. Söz konusu dönemde AB’nin yassı mamul ithalatı yıllık %7 yükselirken, uzun mamul ithalatında ise %17 artış kaydedildi.

İthalat genel olarak yüksek dalgalanma göstermeye devam ederek son dört yılda gözlenen oynak seyri sürdürdü. 2025 yılında ticaret dinamikleri, özellikle yılın ikinci yarısında, ABD’nin uyguladığı vergiler ve küresel piyasalardaki artan belirsizlikten güçlü şekilde etkilendi. Bu koşullar AB’nin ihracatında düşüşe yol açarken, ithalatın artmasına neden oldu.

Söz konusu dalgalanmalara rağmen ithalat hacimleri tarihsel olarak yüksek seviyelerde kalmayı sürdürdü. Bu durum AB çelik tüketiminde ithalatın payını önemli ölçüde artırırken, üçüncü ülkelerle olan ticaret açığının daha da genişlemesine yol açtı.

2025 yılında AB’nin nihai çelik ithalatı ağırlıklı olarak Türkiye, Güney Kore, Endonezya, Çin, Hindistan, Ukrayna ve Tayvan’dan yapıldı. Yılın ilk sekiz ayında en büyük beş tedarikçi toplam ithalatın %54’ünü oluşturdu. Türkiye %16,5 payla ilk sırada yer alırken, Türkiye’yi %11,4 ile Güney Kore, %9 ile Endonezya, %8,7 ile Çin, %8 ile Hindistan ve %7 ile Ukrayna izledi.

Ülke bazında ithalat performansı önemli farklılıklar gösterdi. Endonezya’dan yapılan sevkiyatlar %263 artış kaydederken, Türkiye’den ithalat %24, Çin’den %31, Ukrayna’dan %8 ve Güney Kore’den %2 artış gösterdi. Buna karşılık Hindistan’dan ithalat %28 ve Tayvan’dan %15 düşüş kaydetti.

Gümrük verilerine göre yassı mamul ithalatı 2024 yılına kıyasla %5 artarken, uzun mamul ithalatı daha güçlü bir artışla %17 yükseldi. Uzun mamuller, toplam nihai mamul ithalatının %23’ünü oluşturdu.


Etiketler: Avrupa Birliği İth/ihr İstatistikleri 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis