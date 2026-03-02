 |  Giriş 
Fransa’da üretici fiyatları 2026'nın Ocak ayında aylık %0,5 arttı

Pazartesi, 02 Mart 2026 14:13:28 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ocak ayında ülkede üretici fiyatları aylık %0,5 artış ve yıllık %2,3 düşüş kaydetti. Ocak ayında imalat sektörü üretici fiyatları bir önceki aya kıyasla %0,3 artış ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %0,3 düşüş gösterdi.

Söz konusu ayda dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları ve taşıma ekipmanı fiyatları sırasıyla aylık %0,3 ve %0,5 yükseldi. Yıllık bazda ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %2,3, taşıma ekipmanı fiyatları ise %3,3 düşüş kaydetti.

Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Aralık ayına kıyasla %0,2 ve 2024 yılının Ocak ayına kıyasla %1,8 artış gösterdi.


