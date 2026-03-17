EUROFER: AB’nin çelik ihracatı 2025’te %12 gerilerken, ticaret açığı arttı

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2026-2027/2026 birinci çeyrek raporuna göre AB ülkelerinin dış piyasalara yaptığı toplam çelik ihracatı 2025 yılının tamamında %12 düşüş kaydetti. Nihai ve yassı mamul ihracatı sırasıyla %11 ve %8 düşüş gösterirken, uzun mamul ihracatı %17 geriledi.

EUROFER tarafından yayımlanan bilgilere göre 2025 yılında AB’nin çelik ihracatındaki başlıca ülkeler İngiltere, ABD, Türkiye, İsviçre ve Hindistan oldu. Bu beş pazar birlikte AB’nin toplam nihai ürün ihracatının %59’unu oluşturdu. Nihai mamul ihracatında yıllık bazda artış kaydedilen ülkeler ise %39 ile Cezayir, %5 ile Birleşik Krallık ve %1’er artışla Hindistan ile İsviçre oldu.

Yassı mamuller için tüm başlıca kategorilerde ihracat gerilerken, soğuk haddelenmiş sac %20 ve levha %11 düşüş gösterdi. Uzun mamullerde de sevkiyatlar tüm ana kategorilerde azalırken, inşaat demiri %35 ve filmaşin %25 düşüş gösterdi. Bunları %15 düşüşle ağır profil ve %9 düşüşle ticari profil izledi.

AB’nin ticaret açığı 2025 yılında belirgin şekilde artarak yarı mamuller dahil aylık yaklaşık 2 milyon mt seviyesine yükselirken, bu seviye 2024’te 1,4 milyon mt düzeyindeydi. Nihai mamuller için ticaret açığı yassı mamullerdeki 1,1 milyon mt ve uzun mamullerdeki 156.000 mt açık kaynaklı olarak aylık 1,2 milyon mt seviyesine çıktı. 2024 yılında nihai mamul açığı aylık 890.000 mt seviyesinde olup yassı mamullerdeki açık, uzun mamullerdeki sınırlı ticaret fazlası ile kısmen dengelenmişti.

2025 yılında en büyük açıklar Güney Kore, Türkiye, Endonezya, Çin, Tayvan, Hindistan, Ukrayna ve Vietnam ile kaydedilirken, AB’nin en büyük fazla verdiği pazarlar ABD, İngiltere ve İsviçre oldu.