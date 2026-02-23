 |  Giriş 
AB’nin ABD’ye çelik ihracatı 2025’in ikinci yarısında geriledi, EUROFER taraflar arasında dengeli bir anlaşmayı destekliyor

Pazartesi, 23 Şubat 2026 10:56:39 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre ABD’nin %50 oranında vergileri uygulamaya koymasının ardından AB’nin ABD’ye çelik ihracatı 2025’in ikinci yarısında yıllık %30 düştü. ABD’nin makine ve ekipman gibi çelik yoğun nihai ürünleri de kapsayacak şekilde vergi rejimini genişletmesinin, AB’li çelik üreticileri ve tüketicileri üzerindeki etkiyi daha da artırması bekleniyor.

Avrupa Çelik Birliği EUROFER, söz konusu verilerin AB-ABD ticaret anlaşmasının adil, dengeli ve uygulanabilir olması gerektiğini açık şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Sektörden ilave zarar uyarısı

Söz konusu %30’luk düşüşün, %50 oranındaki vergilerin Avrupa çelik sektörüne zarar verdiğini gösterdiğini ifade eden EUROFER Genel Direktörü Axel Eggert, nihai çelik ürünlerinin de vergi kapsamına alınmasının hem üreticiler hem de Avrupalı müşteriler üzerinde yeni ve önemli olumsuz sonuçlar doğuracağını ifade etti.

EUROFER’e göre AB-ABD ticaret anlaşması, vergiler konusunda karşılıklı ve uygulanabilir taahhütler içermeli ve AB çıkışlı çeliğin ABD pazarına erişimini güvence altına alarak istikrar ile öngörülebilirliği yeniden tesis etmeli.

Avrupa Parlamentosunda görüşmeler gündemde

Söz konusu veriler, 24 Şubat’ta Avrupa Parlamentosu Uluslararası Ticaret Komitesinde yapılması planlanan görüşmeler öncesinde tartışmalara ivme kazandırdı. Toplantıda transatlantik ticaret ilişkilerinde uygulanabilirlik ve denge konuları ele alınacak.

Sektör temsilcileri, vergilerin yüksek oranlarda kalması veya artırılması halinde devreye girecek gözden geçirme ve karşılık mekanizmalarının AB-ABD düzenlemesine dahil edilmesine yönelik önerileri memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.


