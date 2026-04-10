AB yeni inşaat demiri kotasındaki açığı kapatmak için kota kapsamına yeni kodlar ekledi

Cuma, 10 Nisan 2026 14:55:25 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonu, inşaat demiri ithalatındaki hile uygulamalarını engellemek amacıyla çelik koruma önlemleri kapsamında değişiklikler yaptı. Söz konusu düzenlemeyle vergiye tabi kotanın etkinliğinin yeniden sağlanması ve piyasa bozulmalarının önlenmesi hedefleniyor.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, geleneksel olarak Kategori 13 (CN kodları: 7214 20 00 ve 7214 99 10) altında ithal edilen inşaat demirinin 2025 yılından itibaren Kategori 12 (CN 7228 30 69) altında giriş yapmaya başladığı belirtildi. Bu değişimin, ürünlerin kimyasal bileşiminde yapılan küçük değişiklikler sayesinde daha geniş vergisiz kota imkânı sunan farklı bir CN kodu altında sınıflandırılabilmesiyle mümkün olduğu ifade edildi. Komisyon, söz konusu kimyasal değişikliklerin maliyetinin ihmal edilebilir düzeyde olduğunu ve kota erişimi dışında ekonomik bir gerekçe bulunmadığını vurguladı.

İthalattaki artış piyasa dengesini bozdu

Komisyon, 7228 30 69 CN kodu (ticari profil ve hafif profiller) altında ithalatta önemli artış tespit etti. 2025 yılında bu kod altındaki ithalat yıllık bazda yaklaşık %250 arttı ve ithalat tonajı toplam yıllık inşaat demiri kotasının yaklaşık %35’ine ulaştı.

Bu gelişmenin geleneksel ticaret akışlarını bozduğu ve ticari profile ayrılan kotalara erişimini sınırladığı belirtildi.

Kontrolü sağlamak için yeni TARIC kodları getirildi

Sorunu çözmek amacıyla AB, inşaat demiri ile ticari profilleri net şekilde ayırmak için yeni TARIC kodları oluşturdu. Buna göre girintili, nervürlü veya benzeri deformasyonlara sahip inşaat demiri ürünleri için 7228 30 69 11, diğer ürünler için 7228 30 69 99 kodları tanımlandı.

Bu değişikliklerin:

  • İnşaat demirinin doğru kategori altında sınıflandırılmasını,
  • Ticari profil kotalarının yanlış kullanımının önlenmesini,
  • Kota tahsisinin geleneksel ticaret akışlarını yansıtmasını sağlaması hedefleniyor.

Söz konusu düzenlemenin korunma önlemlerinin kapsamını genişletmediği veya mevcut gümrüksüz kota hacimlerinde değişiklik yapmadığı belirtildi.

Koruma önlemleri 2026 ortasına kadar yürürlükte kalacak

AB çelik korunma sistemi, tarife kontenjanları ve kota aşımlarına uygulanan %25 vergi ile birlikte 30 Haziran 2026 tarihine kadar yürürlükte kalmaya devam edecek. Yapılan son değişikliğin, sistemin kalan süresi boyunca uygulanabilirliğini güçlendirmeyi amaçladığı ifade edildi.


Etiketler: Ticari Profil İnşaat Demiri Uzun Ürünler Avrupa Birliği Kota ve Vergiler İth/ihr İstatistikleri 

