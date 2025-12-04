 |  Giriş 
EUROFER: AB’nin çelik ithalatı 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %0,3 yükseldi

Perşembe, 04 Aralık 2025 14:13:54 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2025-2026/2025 dördüncü çeyrek raporuna göre AB’nin yarı mamul dahil olmak üzere toplam çelik ithalatı yılın ilk sekiz ayında yıllık %0,3 artış kaydetti. Söz konusu dönemde AB’nin yassı mamul ithalatı yıllık %4 düşerken, uzun mamul ithalatında ise %14 artış kaydedildi.

Ocak-Ağustos döneminde Türkiye, Güney Kore, Çin, Hindistan, Ukrayna, Tayvan ve Endonezya, AB’nin nihai mamul ithalatı yaptığı başlıca ülkeler oldu. Bu ülkelerin ilk beşi bahsi geçen dönemde AB’nin toplam nihai mamul ithalatının %53’ünü oluşturdu. Türkiye %17’lik payıyla AB’nin en büyük nihai mamul ithalat rotası hâline gelirken, Güney Kore %12’lik pay ile ikinci ülke oldu. Çin, Hindistan ve Ukrayna’nın payları ise her biri için %8 olarak kaydedildi.

2025'in Ocak-Ağustos döneminde Endonezya’dan yapılan ithalat %206 artış gösterirken, Türkiye, Ukrayna, Çin ve Güney Kore çıkışlı çelik ithalatı sırasıyla %23, %16, %19 ve %5 artış kaydetti. Hindistan’ın AB’ye yaptığı ihracat %45 düşüşle sertçe geriledi ve Tayvan’ın ihracatı %16 azaldı.

Bahsi geçen dönem içinde ticari profil, ağır profil, filmaşin ve inşaat demiri gibi tüm uzun mamullerde ithalat artış gösterirken, sıcak haddelenmiş şerit ithalatı %9, soğuk sac ithalatı ise %5 geriledi.


