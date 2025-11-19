 |  Giriş 

AB ferroalyaj ithalatına vergiye tabi kota getirdi

Çarşamba, 19 Kasım 2025 11:32:40 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonu, yaklaşık 1.800 kişiyi istihdam eden AB ferroalyaj sanayisini korumak amacıyla belirli ferroalyajların (ferromangan, ferrosilikon, ferrosiliko-mangan ve ferrosiliko-magnezyum) ithalatına yönelik nihai koruma önlemleri getirdiğini açıkladı. Söz konusu karar, artan ithalatın AB’deki ferroalyaj üreticilerine ciddi zarar verdiğini ortaya koyan 11 aylık soruşturmanın sonucunda alındı.

Vergiye tabi kota koruma ve tedarik güvenliği arasında denge sağlayacak

Yeni koruma önlemiyle her ferroalyaj türü için ülke bazında vergiye tabi kota getirilerek vergisiz ithalat tonajı sınırlandırılıyor. Söz konusu önlemle:

  • Kota dahilindeki ithalat AB’ye vergisiz giriş yapacak,
  • Kota tonajını aşan ithalat, belirlenen fiyatın üzerinde olması hâlinde yine vergisiz giriş yapabilecek,
  • İthalat belirlenen fiyatın altında kalırsa aradaki fark kadar ek vergi uygulanacak.

Önlemler, daha önce çelik ürünlerine ilişkin önlemlerden muaf tutulmuş olan Norveç ve İzlanda da dâhil olmak üzere tüm üçüncü ülkeleri kapsıyor. Brüksel, Avrupa metal değer zincirinin kesintiye uğratmamak amacıyla bu iki ülke ile üç ayda bir istişareler yürüterek önlemin tedarik zinciri üzerindeki etkilerini izleyecek.

Vergiye tabi kota tonajları, her ülke için 2022-2024 dönemindeki ithalat ortalamasının %75'i olarak hesaplandı.

Artan ithalat ve küresel kapasite fazlası hedef alınıyor

2024 yılının Aralık ayında başlatılan soruşturma, ferroalyaj ithalatının 2019-2024 döneminde %17 arttığını, AB üreticilerinin pazar payının ise %38’den %24’e gerilediğini ortaya koydu.

Komisyon, küresel kapasite fazlası, diğer büyük pazarlarda uygulanan ithalat kısıtlamaları ve dünya genelinde artan vergilerin büyük miktarda ürünün AB’ye yönelmesine neden olduğunu ve bunun yerel üreticileri ciddi zarara uğrattığını belirtti. Söz konusu önlemle, çelik üretiminin temel girdisi olan ferroalyaj arzının istikrara kavuşturularak Avrupa çelik değer zincirinin dayanıklılığının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kotalar 3 yıl yürürlükte kalacak 

Koruma önlemi üç yıl boyunca yürürlükte kalarak 17 Kasım 2028 tarihinde sona erecek. Komisyon, söz konusu önlemin AB’nin ikili ve bölgesel ticaret taahhütleriyle tamamen uyumlu olduğunu, tüm ticaret ortakları nezdinde kurallara uygun şekilde uygulanacağını vurguladı.

Ülke bazında ayrılan kota tonajları aşağıdaki tabloda görülebilir.

 

 

Ürün

 

 

HS ve CN kodları

 

 

Ülke 

Birinci Yıl

18.11.2025 - 17.2.2026

18.2.2026 - 17.5.2026

18.5.2026 - 17.8.2026

18.8.2026 - 17.11.2026

Kota tonajı (mt)

 

 

 

Ferromangan

 

 

 

7202 11, 7202 19

Norveç

28.972

28.027

28.972

28.972

Hindistan

17.625

17.051

17.625

17.625

Güney Afrika

8.272

8.003

8.272

8.272

Malezya

6.765

6.545

6.765

6.765

Güney Kore

4.832

4.675

4.832

4.832

Diğer ülkeler

5.557

5.376

5.557

5.557

 

 

Ferrosilikon

 

 

7202 21, 7202 29

Norveç

35.136

33.990

35.136

35.136

İzlanda

13.373

12.937

13.373

13.373

Kazakistan

8.090

7.826

8.090

8.090

Brezilya

6.316

6.110

6.316

6.316

Diğer ülkeler

24.984

24.169

24.984

24.984

 

 

Ferrosiliko-magnezyum

 

 

7202 99 30

Çin

468

453.61

468

468

Brezilya

99

96.55

99

99

Hindistan

78

76.33

78

78

Tayland

76

74.32

76

76

Diğer ülkeler

18

18.28

18

18

 

 

Ferrosiliko-mangan

 

 

7202 30

Norveç

37.067

35.858

37.067

37.067

Hindistan

31.958

30.916

31.958

31.958

Zambiya

7.882

7.625

7.882

7.882

Diğer ülkeler

18.955

18.337

18.955

18.955

