AB ferroalyaj ithalatına vergiye tabi kota getirdi

Avrupa Komisyonu, yaklaşık 1.800 kişiyi istihdam eden AB ferroalyaj sanayisini korumak amacıyla belirli ferroalyajların (ferromangan, ferrosilikon, ferrosiliko-mangan ve ferrosiliko-magnezyum) ithalatına yönelik nihai koruma önlemleri getirdiğini açıkladı. Söz konusu karar, artan ithalatın AB’deki ferroalyaj üreticilerine ciddi zarar verdiğini ortaya koyan 11 aylık soruşturmanın sonucunda alındı.

Vergiye tabi kota koruma ve tedarik güvenliği arasında denge sağlayacak

Yeni koruma önlemiyle her ferroalyaj türü için ülke bazında vergiye tabi kota getirilerek vergisiz ithalat tonajı sınırlandırılıyor. Söz konusu önlemle:

Kota dahilindeki ithalat AB’ye vergisiz giriş yapacak,

Kota tonajını aşan ithalat, belirlenen fiyatın üzerinde olması hâlinde yine vergisiz giriş yapabilecek,

İthalat belirlenen fiyatın altında kalırsa aradaki fark kadar ek vergi uygulanacak.

Önlemler, daha önce çelik ürünlerine ilişkin önlemlerden muaf tutulmuş olan Norveç ve İzlanda da dâhil olmak üzere tüm üçüncü ülkeleri kapsıyor. Brüksel, Avrupa metal değer zincirinin kesintiye uğratmamak amacıyla bu iki ülke ile üç ayda bir istişareler yürüterek önlemin tedarik zinciri üzerindeki etkilerini izleyecek.

Vergiye tabi kota tonajları, her ülke için 2022-2024 dönemindeki ithalat ortalamasının %75'i olarak hesaplandı.

Artan ithalat ve küresel kapasite fazlası hedef alınıyor

2024 yılının Aralık ayında başlatılan soruşturma, ferroalyaj ithalatının 2019-2024 döneminde %17 arttığını, AB üreticilerinin pazar payının ise %38’den %24’e gerilediğini ortaya koydu.

Komisyon, küresel kapasite fazlası, diğer büyük pazarlarda uygulanan ithalat kısıtlamaları ve dünya genelinde artan vergilerin büyük miktarda ürünün AB’ye yönelmesine neden olduğunu ve bunun yerel üreticileri ciddi zarara uğrattığını belirtti. Söz konusu önlemle, çelik üretiminin temel girdisi olan ferroalyaj arzının istikrara kavuşturularak Avrupa çelik değer zincirinin dayanıklılığının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kotalar 3 yıl yürürlükte kalacak

Koruma önlemi üç yıl boyunca yürürlükte kalarak 17 Kasım 2028 tarihinde sona erecek. Komisyon, söz konusu önlemin AB’nin ikili ve bölgesel ticaret taahhütleriyle tamamen uyumlu olduğunu, tüm ticaret ortakları nezdinde kurallara uygun şekilde uygulanacağını vurguladı.

Ülke bazında ayrılan kota tonajları aşağıdaki tabloda görülebilir.