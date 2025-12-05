 |  Giriş 
Fransa’nın çelik ihracat değeri 2025’in Ocak-Eylül döneminde %3,5 geriledi

Cuma, 05 Aralık 2025 14:36:04 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı tarafından yayımlanan istatistiklere göre bu yılın Ocak-Eylül döneminde ülkenin temel çelik ürünleri ve ferroalyaj ihracatı yıllık %3,5 düşüşle 7,15 milyar € seviyesine geriledi.

Söz konusu dönemde çelik boru ihracatı, 2024 yılının aynı dönemine kıyasla %1,7 düşüşle 960,58 milyon € seviyesinde yer alırken, soğuk haddelenmiş çelik çubuk ihracatı yıllık %0,1 düşüşle 327,88 milyon €, soğuk haddelenmiş çelik şerit ihracatı yıllık %12,8 düşüşle 482,36 milyon €, soğuk çekilmiş tel ihracatı yıllık %14,9 düşüşle 217,45 milyon € ve metal yapı ve parçalarının ihracatı yıllık %1 artışla 680,62 milyon € seviyelerinde kaydedildi.


